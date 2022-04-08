900 человек эвакуированы из-за «химического инцидента» в Лондоне

Около 900 человек пришлось эвакуировать из спортзала в Лондоне из-за «химического инцидента», сообщили в городской пожарной службе.

«Пожарные были вызваны запахом химикатов в спортзале на Кэбот-сквер в Кэнэри-Уорф. Смесь химических веществ вызвала высокий уровень дыма и пара в здании», - говорится в заявлении пожарных, опубликованном на их веб-сайте.

@LondonFire

@LondonFire

Командир станции Дейв Хилл сказал: «Команды прокатились по зданию и обнаружили высокие уровни. Мы проветрили помещение и контролируем уровень дыма».

Хилл, который быстро прибыл на место происшествия, сообщил об эвакуации около 900 человек «в качестве меры предосторожности».

@LondonFire

Бригада была вызвана в 09:08 по местному времени, и инцидент продолжается. Две пожарные машины со станций Миллуолл и Поплар и два спасательных подразделения из Бетнал Грин и Юстон находятся на месте.

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