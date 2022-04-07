Йина Кальдерон, невыносимая: соседи вызвали ее на встречу за «плохое поведение» в их доме

В колумбийской теленовелле «Весинос» Оскар Лил, таксист, живущий в популярном районе (которого играет Робинсон Диас), выигрывает в лотерею и решает купить новую квартиру в эксклюзивном секторе, и там вечеринки становятся постоянными до такой степени, что другие жители не терпят их поведение и пойти на любопытные меры, чтобы выбросить его из здания, потому что разгул был невыносим для многих.

Нечто подобное происходит с Йиной Кальдерон, поведение которой в ее новой квартире, расположенной в Медельине, похоже на поведение Оскара Лила. Несколько месяцев назад влиятельная личность похвасталась новой собственностью в своих социальных сетях, указав, что на своем балконе она установит диджейский набор для практики и продолжит продвигаться в своей роли посла гуарачи.

Эти «практики» стали сторонами, которые уже стали раздражать своих соседей, вплоть до реализации мер по улучшению ее поведения. По этой причине та же бизнесвумен объявила в своем профиле в Instagram, что часть сообщества жилого дома, где она живет, уже устала от ее фарраса, и именно поэтому ее вызвали на внеочередное собрание совладельцев.

Через видео Кальдерон прочитала письмо, сделанное ее соседями, которое недавно было доставлено ей. В письме говорится, что комитет по сосуществованию группы, в которой она проживает, принял против нее меры.

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«Согласно нескольким жалобам, которые мы получили, комитет по сосуществованию группы, во исполнение функций, возложенных на регламент набора, созывает его на заседание во вторник, 19 апреля, в 12 часов дня, чтобы предать гласности жалобы, поданные несколькими румбами», - говорится в заявлении состояния подразделения. Читая дату, в которую ее цитировали, Йина сказала, что не может присутствовать, так как будет путешествовать на Кубу.

Она также упрекнула призыв общины, утверждая, что живет там очень короткое время и что количество исполненных румб не пропорционально сделанному призыву к вниманию.

«Я имею в виду, что я в этой группе уже четыре месяца, у меня было две вечеринки, одна ночью (...) Насколько хорошо ваши соседи знали меня раньше?» , рассказала влиятельница, которая несколько дней назад пошутила со своей сестрой по поводу свадьбы Андреа Вальдири и Фелипе Сарумы.

Позже он спросил своих подписчиков в Instagram, что они думают об этом, повторив, что за время проживания в этой квартире у него было всего две вечеринки. Кстати, она объявила, что также примет меры, связанные с ее пребыванием в здании.

«Я понимаю, что в зданиях, очевидно, нужно жить в дружеской обстановке и что соседи могут жаловаться, но клянусь, у меня было две вечеринки (...) Нет, я иду в дом, его здесь не было», — воскликнула Йина.

Эти истории были воспроизведены несколькими развлекательными аккаунтами, такими как «Info show Colombia», и сотни пользователей быстро ответили, поставив под сомнение действия создателя контента.

Такие реакции, как «Какое благословение, что он идет!» ; «Лучше купите дом, если вы не знаете, как уважать»; «Она проводит его, делая вечеринки и барбекю, и, по ее словам, их было только два. Да, конечно»; «Пусть заберут его оттуда, чтобы это не была бочинчера и не была создана последняя кока-кола» и «Пусть это будет так, как Валдири, который построил дом за городом», выделенные в посте.

Наконец, Йина Кальдерон больше не прокомментировала эту тему, и ожидается, что она сообщит, поедет ли она на созванное заседание или нет.

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