Йеллен говорит, что цифровой доллар будет развиваться годами

(Bloomberg) Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что для развития цифрового доллара потребуются годы, если Соединенные Штаты решат продолжить его, подчеркнув преднамеренный подход политиков при разработке своих планов регулирования для решения проблемы быстрого распространения цифровых активов.

Регулирующие органы США сейчас проводят шестимесячный обзор с целью представления рекомендаций по целому ряду вопросов, связанных с цифровыми активами, включая цифровую версию суверенной валюты США. Инициатива была запущена указом президента Джо Байдена.

«Я пока не знаю, к каким выводам мы придем, но мы должны четко понимать, что выпуск CBDC, скорее всего, станет серьезной проблемой проектирования и проектирования, которая потребует многих лет разработки, а не месяцев», - сказала Йеллен в заявлениях, подготовленных к мероприятию в четверг в Вашингтоне. Цифровые валюты центральных банков известны как CBDC, в случае США — цифровой доллар.

В своем выступлении Йеллен описала набор общих принципов, которые, по ее мнению, должны направлять создание новой основы для регулирования цифровых активов, стремясь стимулировать инновации и защищать потребителей, инвесторов и финансовую стабильность.

«Наша нормативно-правовая база должна быть разработана таким образом, чтобы поддерживать ответственные инновации при управлении рисками, особенно теми, которые могут нарушить финансовую систему и экономику», — сказала Йеллен.

«Технологический нейтрал»

Он подчеркнул, что, поскольку регуляторы стремятся идти в ногу с инновациями, правила, которые они создают, должны быть «технологически нейтральными».

«Этот процесс должен руководствоваться рисками, связанными с услугами, предоставляемыми домохозяйствам и предприятиям, а не базовой технологией», - сказал он.

Эмитенты цифровых активов и поставщики услуг в отрасли должны защищать потребителей и инвесторов от мошенничества и вводящей в заблуждение информации, обеспечивать надлежащее хранение активов и предоставлять адекватную налоговую информацию, считает он.

Речь последовала за исполнительным указом, изданным в марте, предписывающим нескольким федеральным агентствам, включая Казначейство, уделять больше внимания изучению и перспективному регулированию цифровых активов, которые могут включать ряд криптовалют, таких как биткойн, стабильные криптовалюты с фиксированной стоимостью и цифровые деньги, выпущенные центральными банками.

Йеллен добавила, что политики должны быть готовы к возможным изменениям в структуре финансовых рынков, ссылаясь на потенциальные изменения, вызванные технологией распределенного реестра.

«Хотя это может сделать рынки менее уязвимыми для банкротства, чем любая конкретная компания, важно обеспечить, чтобы мы сохраняли видимость потенциальных накоплений системного риска и продолжали иметь эффективные инструменты для контроля эксцессов там, где они возникают», - сказал он.

Оригинальное примечание:

Йеллен говорит, что цифровой доллар займет годы развития

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