С криками и грубостью: так «Шапито» Санчес ругал в гримерке Чиваса

Чивас продолжает неубедительно выступать; несмотря на внутренние изменения, внесенные советом для улучшения результатов клуба Гвадалахары, до 12-го тура Лиги МХ они занимали 13-е место с 13 очками, что было бы зоной вне плей-офф для лиги.

Раздражение и недовольство уже дошли до игроков, и тот, кто взял на себя роль лидера, требуя от футболистов лучших выступлений, был Хесус Чапито Санчес. В эту среду, 6 апреля, в социальных сетях транслировалось видео, в котором было записано «закулисное» то, что живет в гримерке тапатио.

Запись соответствует порталу ChivasTV, в котором был запечатлен момент, когда Хесус Санчес взорвался против своих товарищей по команде за результаты, полученные ими во время издания классического тапатио на 11-й день чемпионата.

Следует помнить, что это был последний матч, который Чивас провел с тех пор, как перенес свой матч с «Монтерреем». На снимках видно, что и тренерский штаб, и футболисты обратили внимание на зажигательную речь Хесуса Санчеса.

Крайние правые не измеряли его слов, так как он использовал грубость и большую громкость голоса для обозначения своих сверстников. Его раздражение было очевидно, потому что в той игре отряд «Атласа» смог спасти ничью и, несмотря на усилия учеников Марсело Мишеля Леаньо, им это не удалось.

Первое, на что он указал, это то, что он уже устал от «жалоб» команды, потому что показал, что есть товарищи по команде, которым совсем не комфортно в клубе и оправдываются, чтобы не выкладываться на корте, как сказал Эль Чапито:

Он также говорил о весе красно-белой футболки и сказал, что и клуб, и болельщики имеют большое значение для щита и наследия клуба Гвадалахары; поэтому он имеет большое значение и повторил свое послание своим товарищам по команде, чтобы они больше давали на корте, когда они носят форму.

Хотя он впервые претендовал на своих товарищей по команде, он также включил речь и почувствовал, что тоже не играет с должной приверженностью.





*Информация в разработке







