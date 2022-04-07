Три эквадорца были арестованы в Нариньо с 90 килограммами взрывчатки в морковке

Власти подтвердили задержание трех граждан Эквадора, которые были пойманы с большим грузом взрывчатки в департаменте Нариньо.

Это Гильермо Давид Обандо, Херман Рауль Гуалависи и Мигель Перугачи, трое эквадорцев, которые были арестованы 31 марта, когда они перевозили 90 килограммов взрывчатки, замаскированной грузом моркови и лука, который они перевозили по дорогам Нариньо.

По данным Генеральной прокуратуры, 200 пентолитовых слитков весом 450 грамм каждый должны были быть доставлены диссидентам FARC.

Приняв просьбу прокуратуры, судья по делам о беспорядочных уголовных делах Гуачукала, Нариньо, лишил свободы трех эквадорских граждан, в отношении которых он принял меры безопасности в тюрьме.

Обандо, Гуалависи и Перуганчи были обвинены в предполагаемых соисполнителях, ответственных за преступления, связанные с изготовлением, оборотом и ношением огнестрельного оружия, боеприпасов для частного использования, ограниченных вооруженными силами или взрывчатых веществ при отягчающих обстоятельствах.

Следует помнить, что захват трех мужчин, имеющих эквадорское гражданство, был арестован на 3 километре дороги Ипиалес-Гуачукал, на высоте деревни Ипиалпуд этого муниципалитета.

Между морковью и луком они спрятали взрывчатое вещество

Согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, трое мужчин ехали на автомобиле Chevrolet с номерными знаками BZU 103, в котором перевозились четыре куска моркови и крупноголового лука.

Проходя через контрольно-пропускной пункт, который проводили сотрудники дорожной полиции Нариньо, один из мужчин в форме дал им знак «Стоп», который они выполнили, не вызывая никакого сопротивления.

Власти провели обыск автомобиля и проверили груз, перевозимый тремя мужчинами в автомобиле. Именно в этот момент полицейские поняли, что среди пучков моркови и лука с большой головой замаскированы слитки взрывного мощного пентолита.

По данным властей, каждый из найденных слитков содержал не менее 450 граммов взрывчатого вещества, пригодного для детонации, или в общей сложности 90 кг взрывчатых веществ.

Генеральная прокуратура заверила, что, согласно расследованиям, это обвинение в взрывчатке будет передано диссидентам вымерших партизан FARC, действующих в Тумако, Нариньо и других районах департамента.

Следует отметить, что за это время до президентских выборов, которые состоятся в мае этого года, в различных районах страны было зарегистрировано несколько террористических актов и нарушений общественного порядка.

До сих пор власти не установили, будет ли взрывчатка, обнаруженная в грузе моркови, использоваться для совершения какого-либо теракта в рамках выборов в Колумбии.

Следует помнить, что столица страны находится в состоянии готовности к возможным террористическим атакам, подобным тому, который произошел несколько дней назад в Сьюдад-Боливаре, где взрывчатка была активирована возле МАК Национальной полиции. В результате двое несовершеннолетних погибли.

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