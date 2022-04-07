Лесной пожар в парке Исла-Саламанка (Магдалена) угрожает качеству воздуха в Барранкилье

В последние часы в столицу Атлантики прибыл большой столб дыма из сектора «Лас-Плайитас», расположенного в охраняемой зоне дороги, ведущей в парк Исла-Саламанка в департаменте Магдалена.

Лесной пожар имеет отягчающий фактор и представляет собой рельеф этого природного парка, группы небольших островов, окруженных мангровыми зарослями и соединенных каналами, через который пожарные вошли с мотопомпами и мачете, чтобы пробраться сквозь растительность.

Для Маргариты Веласкес, командира пожарного департамента Ситионуэво, он подчеркнул, что действия по управлению огнем начнутся в этот четверг, поскольку персонал по оказанию помощи находится на пути к определению масштабов пожара, а также разработке плана действий с учетом топографических условий района. Веласкес не исключил использования воздушной поддержки для сдерживания пламени.

Что касается столба дыма, прибывшего в Барранкилью, командир сообщил, что «пожар довольно сильный, бригады парка и пять подразделений нашей пожарной команды направляются туда, чтобы посмотреть, как обстоит этот район и нужно ли начинать атаку с этой среды».

Национальные парки: готовы к Пасхе

Vista de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/ Camilo García/Archivo

Следует отметить, что парк Исла-де-Саламанка является одним из мест, которые любят колумбийцы и туристы во время празднования Главной недели, которая начнется в эти выходные. На данный момент власти не комментируют открытие парка после этого экологического инцидента.

По мнению директора национальных природных парков Колумбии Орландо Молано Переса, появление самого длинного праздничного моста в году должно стать идеальным местом для пользователей, чтобы наслаждаться этими пространствами, уважая свое биоразнообразие.

Что касается кампании «Одно использование, много ущерба», Национальные природные парки Колумбии подчеркнули ущерб, наносимый пластиком видам, обитающим в парках, в этом случае в основном страдают морские животные, поскольку с наличием контейнеров, столовых приборов, сигарет и других элементов из пластика, в конечном итоге сильно пострадали.

Что касается этой проблемы, Орландо Молано сообщил, что организация своевременно выполняет этот мандат для обеспечения сохранения этих святилищ: «Мы работаем над тем, чтобы колумбийцы не носили одноразовый пластик в наши охраняемые районы, я приглашаю их оставить одноразовый пластик бутылки и принесите свои маленькие бутылочки, но, прежде всего, я приглашаю вас продолжать охранять наше природное и культурное наследие Колумбии».

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