Почему бы нам не насладиться мескалем без летучих мышей?

Летучие мыши являются частью опыляющих животных, таких как пчелы, шмели, бабочки, которые, в свою очередь, являются важной частью баланса экосистемы и производства продуктов питания, и если они исчезнут, они подвергнут риску людей. Но они больше отвергаются, потому что существуют предрассудки, которые часто неверны. Известно, что без них мескаль не мог бы продолжать существовать, поскольку летучие мыши магейеро являются исключительными опылителями. из magueyes, откуда взят этот напиток.

Мескаль — настоящий мексиканский дистиллированный напиток, Оахака считается мировой столицей мескаля; но правда в том, что такие штаты, как Дуранго, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас и Сакатекас, имеют важное значение для производства этого напитка.

В Мексике насчитывается 138 видов летучих мышей, основными опылителями агавы являются Leptonycteris nivalis и Leptonycteris yerbabuenae. Согласно УНАМ, опылению этих агав угрожают человеческие причины, такие как разрушение среды обитания, в результате чего виды находятся под угрозой исчезновения.

En la franja fronteriza norte, desde Sonora hasta Tamaulipas existen de 20 a 40 millones de murciélagos que devoran 10 toneladas de insectos por noche. (Foto: UNAM).

Мировой спрос на мескаль поставил под угрозу существование растений и животных, эндемичных для Мексики; в связи с этим специалист по сетям биологического взаимодействия Альфонсо Вальенте отмечает, что если агавы исчезнут, это покончит с летучими мышами и, следовательно, многими другими видами.

Основная связь между этим ночным животным и агавами заключается в том, что цветы этого растения раскрываются только ночью, поэтому летучей мыши удается питаться нектаром цветка и, в свою очередь, опылять его. Они также рассеивают семена и пыльцу, позволяя растениям размножаться и продолжать расти. Помимо этой функции, они являются контролерами вредителей и передачи болезней, так как за одну ночь охоты они съедают до 3 тысяч насекомых.

Родриго Медельин, исследователь из Института экологии UNAM и один из главных защитников летучих мышей, упоминает, что летучие мыши должны быть частью нашей мексиканской идентичности, поскольку они имеют основополагающее значение для воспроизводства текилы и мескаля. В дополнение к тому факту, что эти летающие млекопитающие являются одним из самых полезных, но в то же время наиболее неправильно понятых и атакуемых видов.

Devoran las plagas de insectos que atacan a los cultivos de maíz, algodón, arroz, chile, jitomate y frijol.(Foto: Getty Images) Paul Starosta | Getty Images

Они также рассеивают семена фруктов, таких как маленькие сапоты, черные и белые сапоты, нанчи, капулины, инжир, гуава и многие другие.

Медельин говорит, что у людей совершенно необоснованный страх перед летучими мышами, они ассоциируют их со злом, тьмой, болезнями и бешенством. Особенно в связи с пандемией, которая обрушилась на мир, люди считали, что они распространяют болезнь, поэтому он упоминает, что «этот вирус называется SARSC-CoV-2 не распространяется на людей, а не от летучих мышей».

Он также отмечает, что одной из самых сильных угроз является вандализм в отношении них, люди сжигают их, убивают, отгоняют, дают им яд, но все, что они делают, это влияет на биоразнообразие и, следовательно, на самих себя.

Son de los polinizadores importantes del planeta. (Foto: Sectur).

Если вы хотите продолжать наслаждаться мескалем, текилой или пульке, необходимо сохранить экологические отношения летучих мышей с агавой. Информирование общества о том, почему опыляющие животные, такие как летучие мыши, колибри, пчелы, шмели, осы, бабочки, жуки; так важны для баланса планеты и, прежде всего, для питания людей.

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