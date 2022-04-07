Почему Риос Фарджат, один из любимых министров AMLO, проголосовал против Закона об электроэнергетике

В этот четверг, 7 апреля, выяснилось, что Верховный суд страны (SCJN) одобрил конституционность Закона об электроэнергетике (LIE), в который в 2021 году были внесены поправки, с тем чтобы энергетическая диспетчеризация благоприятствовала федеральному Комиссия по электроэнергии (CFE).

Голоса, поданные в Высшей палате суда за одобрение ЛЖИ, были минимально необходимыми для признания его действительным в соответствии с Политической конституцией Мексиканских Соединенных Штатов (CPEUM). Это означает, что из 11 министров четыре проголосовали за и семь против, следует отметить, что Артуро Сальдивар, главный министр SCJN, был одним из тех, кто поддержал конституционность этого закона.

Из итогов голосования видно, что министры Сальдивар Лело де Ларреа, Лоретта Ортис Альф, Ясмин Эскивель Мосса и Альфредо Гутьеррес Ортис Мена высказались за; Луис Мария Агилар Моралес, Хорхе Марио Пардо Реболледо, Альберто Перес Дайан, Хавьер Лайнес Потисек, Норма Пинья Эрнанан Хуан Дез проголосовал против Луиса Гонсалеса Алькантара Карранка и Анны Маргариты Риос Фарджат.

По экологическим причинам министр Риос Фарджат проголосовал против Закона об электроэнергетике Видео: Твиттер/ @XochitlGalvez

С другой стороны, он подчеркивает, что среди министров, проголосовавших против, были министр Риос Фархат, один из министров, близких к президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (AMLO), и так называемая 4T, поскольку в начале шестилетнего срока она занимала ключевую должность в федеральное правительство и, благодаря ратификации Морены, она смогла попасть в Первую палату Верховного суда.

Ее близость с Лопесом Обрадором началась в 2017 году, когда тогдашний председатель вишневой партии пригласил ее принять участие в конференции «Plan de Nación». Позже, в 2018 году, она вошла в переходную команду избранного президента, возглавив работу, необходимую в процессе доставки/приема Службы налогового администрирования (SAT), так что с 5 декабря того же года она будет руководить подразделением.

Некоторое время спустя, с освобождением места в органе министров SCJN, она участвовала и победила на площади, так что 5 декабря 2019 года Сенат Республики с большинством Национального движения возрождения (Морена) и его союзниками (Лейбористская партия, Зеленые) Экологическая партия Мексики и Партия социальных контактов), ратифицировали министра в суде.

Даже президент Лопес Обрадор приветствовал прибытие Риоса Фарьята в SCJN. «До вчерашнего дня я слышал о решении Сената, я приветствую его. Три предложения - очень хорошие граждане, профессионалы, очень хорошие юристы все три», - сказал AMLO во время своей утренней конференции с улыбкой на рту.

Margarita Ríos Farjat se opuso a que se reconociera la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

Теперь, с экологическим аргументом, министр суда пояснила, что, поощряя право на здоровую окружающую среду, она пояснила, что укрепление ДОВСЕ не может быть привилегировано перед здоровьем человека.

С этим моментом, утверждал он, навязывается привилегия, которая может иметь тенденцию делать привилегии CFE, но она делает это, «оставляя на постоянном втором месте чистую энергию, столь необходимую для устойчивости и здоровья всех».

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