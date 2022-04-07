Видео: Висенте Фернандес-младший посещает Картахену и поет с уличным торговцем

Висенте Фернандес удивил своих подписчиков в социальных сетях, разместив несколько изображений через его «Истории», которыми он делился со своими друзьями и своей партнершей, Марианой Гонсалес Падилья, в волшебном городе-крепости по случаю дня рождения бизнесвумен.
«Прибыв на Бора-Бора, посмотрите, как мило», мексиканская бизнесвумен слышит в своих рассказах. На заднем плане другой человек говорит ему «это Колумбия».
В историях, которыми поделился сын Ченте, он находится рядом с одной из дочерей Марианы Гонсалес, бизнесвумен и влиятельной женщины, которая прославилась в 2019 году, когда она начала свои отношения с Висенте Фернандес-младшим, которому предстояло праздновать свое 25-летие.
«Имениннице 25 лет...» , восклицает Мариана Гонсалес, позже дочь влиятеля в шутку указывает, что им не 25, а 29 лет, указывая на ее ягодицы.
Еще один момент, которым Висенте Фернандес-младший поделился через свои «Истории», был наслаждение в баре, расположенном в центре города, а также видом, который выходит на часовую башню в обнесенном стеной городе.
Позже они опубликовали несколько изображений места, где они останавливались, расположенного в комплексе Bora Bora Beach Club, одном из частных пляжей на знаменитых островах Росарио, где они всегда подчеркивали качество людей, которых они встречали, и красоту колумбийских закатов.
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Вот полное содержание Висенте Фернандеса-младшего. :
Во время гастролей по улицам Картахены сын Висенте Фернандеса имел возможность вспомнить своего покойного отца, когда он встретил одного из своих последователей и попросил его хором спеть песню «Acá entre nos», а в конце выступления мужчина сказал ему, что «El Charro de Huentitan» не умер и что он до сих пор в сердцах всех своих поклонников.
«Висенте Фернандес не умер и будет продолжать жить вечно в наших сердцах, у меня есть целая коллекция из 30 фильмов Висенте Фернандеса, все они у меня есть, все они были хорошими, и единственное, что мне не понравилось, это «Полтора против мира», остальное было хорошо», - сказал последователь «Ченте» '.
Стоит отметить, что Висенте Фернандес на протяжении своей карьеры артиста записал более ста альбомов, около 20 фильмов во время Золотого века мексиканского кино и получил несколько наград, включая три премии Anglo Grammy Awards, восемь премий Latin Grammy Awards, 14 премий Lo Nuestro и является обладателем звезды на Голливудской аллее славы.
С MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, проходит 64-е издание Grammys, где мексиканский певец Висенте Фернандес был посмертно награжден за свой последний звукозаписывающий материал, выпущенный в 2020 году.
Национальная академия искусств и наук звукозаписи наградила альбом «A mis 80-х» как «Лучший мексиканский региональный альбом». Этот материал записи содержит 13 песен его авторства, которые включают La Barca, Ya No Insistas Corazón, Я клянусь, что никогда не вернусь или A Mi Nieto.
Во время гала-концерта, который уже проходит, вне обычного телевизионного вещания, наследие мексиканского идола было награждено в его последней музыкальной постановке 2020 года: «Поздравляем победителя лучшего мексиканского регионального музыкального альбома «A Mis 80"», - написал он в Twitter
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