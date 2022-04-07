Видео: Висенте Фернандес-младший посещает Картахену и поет с уличным торговцем

Висенте Фернандес удивил своих подписчиков в социальных сетях, разместив несколько изображений через его «Истории», которыми он делился со своими друзьями и своей партнершей, Марианой Гонсалес Падилья, в волшебном городе-крепости по случаю дня рождения бизнесвумен.

«Прибыв на Бора-Бора, посмотрите, как мило», мексиканская бизнесвумен слышит в своих рассказах. На заднем плане другой человек говорит ему «это Колумбия».

В историях, которыми поделился сын Ченте, он находится рядом с одной из дочерей Марианы Гонсалес, бизнесвумен и влиятельной женщины, которая прославилась в 2019 году, когда она начала свои отношения с Висенте Фернандес-младшим, которому предстояло праздновать свое 25-летие.

«Имениннице 25 лет...» , восклицает Мариана Гонсалес, позже дочь влиятеля в шутку указывает, что им не 25, а 29 лет, указывая на ее ягодицы.

Еще один момент, которым Висенте Фернандес-младший поделился через свои «Истории», был наслаждение в баре, расположенном в центре города, а также видом, который выходит на часовую башню в обнесенном стеной городе.

Позже они опубликовали несколько изображений места, где они останавливались, расположенного в комплексе Bora Bora Beach Club, одном из частных пляжей на знаменитых островах Росарио, где они всегда подчеркивали качество людей, которых они встречали, и красоту колумбийских закатов.

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Вот полное содержание Висенте Фернандеса-младшего. :

Сын Висенте Фернандеса гулял по улицам обнесенного стеной города со своим напарником

Во время гастролей по улицам Картахены сын Висенте Фернандеса имел возможность вспомнить своего покойного отца, когда он встретил одного из своих последователей и попросил его хором спеть песню «Acá entre nos», а в конце выступления мужчина сказал ему, что «El Charro de Huentitan» не умер и что он до сих пор в сердцах всех своих поклонников.

«Висенте Фернандес не умер и будет продолжать жить вечно в наших сердцах, у меня есть целая коллекция из 30 фильмов Висенте Фернандеса, все они у меня есть, все они были хорошими, и единственное, что мне не понравилось, это «Полтора против мира», остальное было хорошо», - сказал последователь «Ченте» '.

Стоит отметить, что Висенте Фернандес на протяжении своей карьеры артиста записал более ста альбомов, около 20 фильмов во время Золотого века мексиканского кино и получил несколько наград, включая три премии Anglo Grammy Awards, восемь премий Latin Grammy Awards, 14 премий Lo Nuestro и является обладателем звезды на Голливудской аллее славы.

С MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, проходит 64-е издание Grammys, где мексиканский певец Висенте Фернандес был посмертно награжден за свой последний звукозаписывающий материал, выпущенный в 2020 году.

Национальная академия искусств и наук звукозаписи наградила альбом «A mis 80-х» как «Лучший мексиканский региональный альбом». Этот материал записи содержит 13 песен его авторства, которые включают La Barca, Ya No Insistas Corazón, Я клянусь, что никогда не вернусь или A Mi Nieto.

Во время гала-концерта, который уже проходит, вне обычного телевизионного вещания, наследие мексиканского идола было награждено в его последней музыкальной постановке 2020 года: «Поздравляем победителя лучшего мексиканского регионального музыкального альбома «A Mis 80"», - написал он в Twitter

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