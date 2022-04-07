Украина обвинила Россию в том, что она забирает мертвых с улиц, чтобы скрыть доказательства военных преступлений

A woman stands amid the destruction caused by the war in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Tuesday, April 5, 2022. Ukraine's president planned to address the U.N.'s most powerful body on Tuesday after even more grisly evidence emerged of civilian massacres in areas that Russian forces recently withdrew from. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Президент Украины Володомир Зеленский обвинил Россию в «удалении мертвых с улиц и подвалов оккупированной территории», чтобы скрыть доказательства «военных преступлений», которые его армия совершает на Украине.

В своем послании сегодня утром Зеленский заявил, что располагает «информацией о том, что российская армия изменила свою тактику и пытается вытащить мертвых с улиц и подвалов оккупированной территории. Убиты украинцы. Это просто попытка скрыть доказательства и ничего более».

Но «нельзя уклоняться от ответственности. Мы уже знаем о тысячах пропавших без вести. Мы уже знаем о тысячах людей, которых могли депортировать в Россию или убить», — сказал Зеленский, который пообещал «выяснить обстоятельства большинства наших пропавших без вести граждан».

Украинский президент считает, что, судя по тому, что было в Буче, «кажется, что отношение к современному российскому государству в мире наконец-то меняется» и что теперь отношение к России простое: «Либо вы поддерживаете поиски мира, либо поддерживаете неоправданные массовые убийства».

El presidente, Volodimir Zelensky, dijo tener reporte de miles de personas desaparecidas, asesinadas o que podrían ser deportadas a territorio ruso AFP

Он также призвал российских граждан противостоять «российскому репрессивному механизму», потому что это всегда будет лучше, чем «быть приравненным к нацистам до конца жизни».

Через день, когда западные союзники решили увеличить свои санкции против России и ее интересов в мире, украинский президент заявил, что, хотя и «эффектно», этих санкций «недостаточно» и что они будут продолжать настаивать на полной блокаде российской банковской системы и отказ от нефти из этой страны.

«Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России», - заявил Зеленский, Россия расценит это как разрешение на нападение на Донбасс, регионы восточной Украины, независимость которых признала Москва и на которых Россия теперь хочет сосредоточить свое наступление.

Зеленский также призвал в среду ввести более широкие и «действительно болезненные» санкции для России перед лицом новых пакетов, введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом.

«Западные страны объявили о новом пакете санкций против России. Блокируются новые инвестиции, применяются ограничения в отношении нескольких банков в России, добавляются личные санкции, а также другие ограничения. Этот пакет выглядит эффектно. Но этого недостаточно», - сказал Зеленский в своем выступлении, говорится в заявлении на официальном сайте президента.

Таким образом, он вновь заявил, что Украина будет продолжать «настаивать на полной блокаде российской банковской системы», что препятствует ее движению в международных финансах, а также покупке твердой нефти в западном демократическом мире.

«Эмбарго на поставки российской нефти будет введено в действие в любом случае. Формат будет найден. Вопрос только в том, сколько еще украинских мужчин и женщин успеют убить российских военных, чтобы вы, некоторые политики - а мы вас знаем - могли где-то сделать небольшое определение», - сказал он.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: