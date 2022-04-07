Украина обвинила Россию в том, что она забирает мертвых с улиц, чтобы скрыть доказательства военных преступлений

Президент Украины Володомир Зеленский обвинил Россию в «удалении мертвых с улиц и подвалов оккупированной территории», чтобы скрыть доказательства «военных преступлений», которые его армия совершает на Украине.
В своем послании сегодня утром Зеленский заявил, что располагает «информацией о том, что российская армия изменила свою тактику и пытается вытащить мертвых с улиц и подвалов оккупированной территории. Убиты украинцы. Это просто попытка скрыть доказательства и ничего более».
Но «нельзя уклоняться от ответственности. Мы уже знаем о тысячах пропавших без вести. Мы уже знаем о тысячах людей, которых могли депортировать в Россию или убить», — сказал Зеленский, который пообещал «выяснить обстоятельства большинства наших пропавших без вести граждан».
Украинский президент считает, что, судя по тому, что было в Буче, «кажется, что отношение к современному российскому государству в мире наконец-то меняется» и что теперь отношение к России простое: «Либо вы поддерживаете поиски мира, либо поддерживаете неоправданные массовые убийства».
Он также призвал российских граждан противостоять «российскому репрессивному механизму», потому что это всегда будет лучше, чем «быть приравненным к нацистам до конца жизни».
Через день, когда западные союзники решили увеличить свои санкции против России и ее интересов в мире, украинский президент заявил, что, хотя и «эффектно», этих санкций «недостаточно» и что они будут продолжать настаивать на полной блокаде российской банковской системы и отказ от нефти из этой страны.
«Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России», - заявил Зеленский, Россия расценит это как разрешение на нападение на Донбасс, регионы восточной Украины, независимость которых признала Москва и на которых Россия теперь хочет сосредоточить свое наступление.
Зеленский также призвал в среду ввести более широкие и «действительно болезненные» санкции для России перед лицом новых пакетов, введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом.
«Западные страны объявили о новом пакете санкций против России. Блокируются новые инвестиции, применяются ограничения в отношении нескольких банков в России, добавляются личные санкции, а также другие ограничения. Этот пакет выглядит эффектно. Но этого недостаточно», - сказал Зеленский в своем выступлении, говорится в заявлении на официальном сайте президента.
Таким образом, он вновь заявил, что Украина будет продолжать «настаивать на полной блокаде российской банковской системы», что препятствует ее движению в международных финансах, а также покупке твердой нефти в западном демократическом мире.
«Эмбарго на поставки российской нефти будет введено в действие в любом случае. Формат будет найден. Вопрос только в том, сколько еще украинских мужчин и женщин успеют убить российских военных, чтобы вы, некоторые политики - а мы вас знаем - могли где-то сделать небольшое определение», - сказал он.
(С информацией из EFE)
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