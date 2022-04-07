Тулио Гомес снова подарил Хуану Карлосу Осорио палку: «Она раскрылась на ногах»

После многочисленных разногласий с директивами и фанатами Хуан Карлос Осорио на прошлой неделе покинул техническое направление América de Cali. Тренер Рисаральда командовал в 49 играх, однако он не смог достичь ожидаемых результатов в команде «Скарлет», оставив результат всего 38%.

Одним из аспектов, за который Осорио критиковали, была постоянная ротация - стратегия, которая характеризовала его на протяжении всей карьеры, но в Америке принесла ему несколько головных болей. Согласно комментариям болельщиков, такой подход привел к тому, что он оставил ключевых игроков на скамейке запасных за попытку использовать всю свою платежную ведомость. Кроме того, еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться «La Mecha», - это травмы, поскольку в течение семестра она не могла рассчитывать на полный состав.

После ухода из учреждения Осорио поговорил со СМИ «Спорт без тапуджо» и выразил свою печаль, что не может иметь успешного проекта. Однако он подчеркнул, что «спокоен», потому что стремился работать наилучшим образом: «Мне не на что жаловаться, я несу ответственность за все, что произошло. Сегодня я могу сказать, что я спокоен за всех: свою семью, своих людей, клуб, спортивный проект и за себя. Жизнь так устроена».

В последние месяцы отношения между крупнейшим акционером Америки и колумбийским тренером имели несколько разногласий. 19 марта, например, после поражения от Independiente Medellín со счетом 1:0 Тулио выступил с резкой критикой в адрес Осорио через свой аккаунт в Twitter: «Плохой работник винит инструмент, потому что посредственные не принимают собственных ошибок и обвиняют других в своей неспособности!!» .

Однако лидер «Скарлет» снова высказался по поводу управления стратегом «Кафетеро» после того, как команда обыграла Millionarios со счетом 3:2 к 14-му дате BetPlay League. По словам Тулио, в интервью программе Caracol Radio «Эль Аларгу» проблема травм стала реальностью, и это уменьшило возможности учреждения.

«У меня очень хорошая зарплата, случается так, что игроки травмированы или находятся на скамейке запасных. Вы видели, как мы обыграли Мильонариоса, с платежеспособностью, мы выиграли без шести или восьми стартеров, потому что в этом семестре мы сохранили от шести до восьми игроков в медицинском отделении», - сказал он в первой инстанции.

Позже он указал, что победа произошла потому, что команда перешла к более оборонительной стратегии, что, по-видимому, не было сильной стороной Хуана Карлоса Осорио: «Мы с линией из трех, почти все голы были равны, в контратаке они ловят вратаря в одиночку и не стреляют в него, поэтому Я сказал Помпилио: «Пожалуйста, одна защита из четырех, не идите, чтобы поставить линию из трех, которые бьют нас.» Когда один прыгает на корт, он уже входит с очком, один выходит искать две точки, но это то, что Осорио оставил открытым на ногах».

В эту среду Америка де Кали официально вернула Александра Гимарайнша через свои социальные сети. Бразильский тренер хорошо запомнился в «Красных дьяволах», так как он был чемпионом финального турнира 2019 года.

«Учитель уже подписал контракт и, как ожидается, проведет свою первую тренировку в эту пятницу на спортивном объекте Cascajal», - объявил «Escarlata» команда во второй половине дня 6 апреля этого года.

Миссия тренера будет заключаться в том, чтобы максимально использовать следующие шесть дат BetPlay League, чтобы пройти квалификацию в полуфинал хоум-ранов. В превью следующего дня Америка занимает 12 место с 18 очками, что на три меньше, чем Атлетико Букараманга, который занимает последнее место в финальных этапах чемпионата.

Alexandre Guimaraes retornó a la dirección técnica de América. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez REUTERS

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