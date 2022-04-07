Так Толима играл против «Атлетико Минейро» в их дебюте в Кубке Либертадорес 2022 года

Вчера вечером состоялась премьера Deportes Tolima в этом новом выпуске Кубка Либертадорес, он сделал это как местный житель и против такой сильной команды, как Атлетико Минейро. Задача состояла в том, чтобы сохранить дугу в нулях, но она не была достигнута. Команда не уточнила, кроме того, что у них было несколько вариантов забить, и их игра была уменьшена из-за хорошей игры бразильцев. Два гола в ворота сделали дебют их мечты невозможным, и теперь им придется исправить путь против двух других команд, входящих в группу D: América de Mineiro и Independiente del Valle.

Вчерашнее поражение стало подтверждением того плохого времени, которое переживает колумбийский футбол на международном уровне. Помимо того, что есть имена, которые выделяются снаружи, реальность такова, что изнутри все плохо. Те, кого возглавлял Эрнан Торрес, находились на очень низком уровне, хотя иногда им удавалось вторгаться в противоположную область и наносить некоторый ущерб. Не было никакой связи, тем более вдохновения, и на этой встрече имеет смысл поговорка: кто их не делает, тот видит, что они делают.

Толима продемонстрировал приемлемую игру в течение первых минут, стремясь создать быстрые переходы между защитой и атакой, они были близки к забитию на 35 минутах, но невероятно, Майкл Рейнджел упустил вариант. Ошибка, которая вызывает боль в животе. Затем состоялась демонстрация силы бразильцев. Полная машина. Они открыли счет на последних минутах первого тайма единственным финишем за 45 минут. Толиманы были холодны после неправильного выбора Рейнджела, и им было трудно отреагировать.

Свободная защита и плохо скоординированное высокое давление. Первым голом бразильцев стал труд Саварино, который связался с Начо Фернандесом, чтобы проникнуть в пространство между двумя защитниками Толимы и просто сумел забить. Серьезное отвлечение от пижао, которые хотели контратаковать, оставило их линии очень непокрытыми. Во втором тайме оценки были полностью потеряны, и именно так Диего Годин помог Тче забить последний гол с внутренним преимуществом без давления со стороны соперника.

Эрнан Торрес оставался твердым в идее контратака, и команда была связана, поскольку «Атлетико Минейро» удалось предугадать их намерения и противодействовать стратегии. DT был упрям, не желая искать изменения в игровой модели, зная, что они проигрывают. Толиманы были увлечены отчаянием и в итоге ничего не сыграли. После победы бразильцев команда под руководством Антонио Мохамеда стала первой командой из этой страны, забившей Толиму за Кубок Либертадорес на стадионе Мануэля Мурильо Торо. Шесть бразильских команд ступили на Толиму, и ни одной не удалось забить: Гремио (2007), «Коринтианс» (2011), «Крузейро» (2011), «Атлетико Паранаэнсе» (2019) и «Интернасьональ» (2020).

Это первая игра, которую Депортес Толима проиграл дома, для Кубка Либертадорес после пяти игр без этого добавил две победы и три ничьи. Последним соперником, победившим их в Ибаге, был Independiente Santa Fe на континентальном турнире в матче, который закончился 1 - 2 в пользу боготанцев. Это было 9 апреля 2013 года. После этого матча команда примет Агиласа Дорадаса в своем родном городе на местном турнире, а на следующей неделе они отправятся в Эквадор, чтобы встретиться с Индепендьенте дель Валье, который дебютировал с победой над Америкой Минейро в Бразилии.





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