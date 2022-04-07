«Им дают импровизацию»: Гибралран Рамирес Рейес победил Шейнбаума на мероприятии по реформе электроэнергетики

Несвоевременно несколько чиновников, связанных с Четвертым преобразованием (IV квартал), пригласили граждан принять участие в митинге 6 апреля у Монумента Революция в поддержку реформы электроэнергетики, продвигаемой президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO).

Среди людей, которые продвигали эту встречу, была глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо, которую жестко критиковали за то, что она поделилась плакатом в своих социальных сетях, а также за то, что она призвала население присутствовать.

После мероприятия различные персонажи, в том числе члены Движения национального возрождения (Морена), высказались против решений, принятых в четвертом квартале.

Так было в случае с политическим аналитиком Гибралраном Рамиресом Рейесом, который не терял времени и бросился против столичного президента за ее участие в этом митинге. Кроме того, он также напомнил, что Альфонсо Рамирес Куэльяр решил пригласить на эту же встречу, но с целью поговорить об аннулировании мандата.

«Рамирес Куэльяр призывает мобилизовать для отзыва, а Клаудия Шейнбаум - для электрической компании. Что они умеют лучше всего, так это импровизация и крик «президента»», — написал научный сотрудник Национального автономного университета Мексики (УНАМ).

Los personajes se manifestaron en redes sociales (Foto: Twitter)

Еще одним человеком, который проявил свое недовольство, была журналистка Азучена Урести. Через свой аккаунт в Twitter он поделился несколькими изображениями и видео. В одном из этих материалов можно увидеть две ботарги, один из которых исполняет столичный президент, а другой Лопес Обрадор танцует под ритм барабанов.

Еще одним коммуникатором, который также обратил внимание на нарушения этого события, был Хоакин Лопес-Дорига, который показал видео, на котором показаны якобы «буксируемые» грузовики, которые посещали памятник революции. «Это эссе для воскресной консультации», - написал он.

Хорхе Берри, радиожурналист, назвал «неприятной» речь, которую С. Хейнбаум Пардо удовлетворил, не опасаясь последствий своих слов, поставил под сомнение работу директоров INE и заверил, что у них «нет морального власти»; он также отметил, что своими действиями «ненавидят участие народа», так что ящики якобы будут размещены в скрытых местах и мало огласили консультацию.

«Как неприятно видеть кого-то, кого вы считали умным, произносить ненавистнические высказывания, но, прежде всего, подчинение кому-то менее умному. Убедительный фанатизм @Claudiashein, который уже потерял любой рудимент демократа», (sic), - написал он.

(Foto: Twitter)

Во время мероприятия выступила Клаудия Шейнбаум и заверила, что была на мероприятии как чиновником, так и гражданином, потому что была избрана представлять народное волеизъявление. «Я здесь как гражданин, а также как глава правительства. Я была избрана во главе правительства, которое покончит с коррупцией и расточительством со стороны правителей», - сказала она.

Эти слова подверглись критике со стороны политолога Дениз Дрессер, которая указала на нарушения столичного президента, такие как нарушение запрета на выборы за акты прозелитизма.

«Я здесь как гражданин, но также как глава правительства, нарушаю Конституцию, игнорирую запрет на выборы, занимаюсь политическим прозелитизмом, запрещенным законом, потому что, как и президент, которого я почитаю, законность для меня не имеет значения, и мне не будет все равно, если я буду президентом», - написал писатель.

Перед окончанием мероприятия он вновь заявил о своей поддержке возможной избирательной реформы, которую предложит президент, которая потребует, чтобы советники были проголосованы на избирательных выборах. Как только президент завершила свое мероприятие, Евгения Леон спела мексиканский национальный гимн.

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