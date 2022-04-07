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Венесуэльская оппозиция отвергла угрозы Чависмо посадить Хуана Гуайдо

Блок отметил, что «заявление господина Элвиса Аморосо является частью систематической схемы политических преследований», сказал он

Newsroom Infobae

7 апрель 2022
El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla hoy durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R
El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla hoy durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R

Венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо отвергла в четверг «новый натиск» режима против временного президента и сопровождающей его группы, которого генеральный контролер карибской страны Элвис Аморосо, сообщает объявил, что будет осуждать предполагаемую кражу ресурсов из парламента в период, когда антихавистский блок был ответственный (2016-2021) и даже угрожал посадить лидера оппозиции в тюрьму.

«Заявление господина Элвиса Аморосо, санкционированное министерством финансов Соединенных Штатов за то, что он поддался мошенничеству со стороны нелегитимного Национального учредительного собрания, является частью систематической схемы политических преследований против оппозиционного руководства в Венесуэле», - говорится в сообщении оппозиционного сектора в заявление.

В ходе презентации своего ежегодного отчета об управлении законодательному органу в среду Аморосо заявил, что «предыдущий совет директоров», который был в Национальной ассамблее (АН, парламенте) во главе с Гуайдо, «украл даже кабели, они демонтировали всю эту Национальную ассамблею».

«Мы пойдем в Генеральную прокуратуру в ближайшие недели, чтобы сделать все возможное, чтобы эти джентльмены раз и навсегда оказались за решеткой», - сказал он.

Это заявление, продолжает античавистская группа, «демонстрирует отсутствие верховенства закона, независимости судебных органов и гарантий в осуществлении гражданских и политических прав в Венесуэле».

Una sesión de la Asamblea Nacional (Archivo)
Una sesión de la Asamblea Nacional (Archivo)

Он указал, что это «новое нападение диктатуры» произошло в контексте недавнего визита Прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в Венесуэлу, где он объявил об открытии офиса для продолжения расследования предполагаемых преступлений против человечности в страна.

«Вот как действует диктатура в Венесуэле: с одной стороны, она имитирует обновление деятельности Верховного суда, которое стремится уклониться от правосудия и не допустить расследования по субординации за преступления против человечности, а с другой стороны, та же самая цепочка командования преследует, преследует и запугивает представителей демократической оппозиции из государственного канала», — заверил он.

Оппоненты предупредили агентства и международное сообщество, что если в ближайшие несколько дней «что-то случится» с Гуайдо или одним из лидеров оппозиции, «это перейдет к ответственности диктатора Николаса Мадуро».

7 января парламент большинства в Чависте создал специальную комиссию для расследования в течение месяца «преступлений», предположительно совершенных оппонентами во главе с законодательным собранием за последние пять лет.

4 марта АНП повторила свое требование о том, чтобы правосудие предприняло «силовые действия» против Гуайдо, которого они обвиняли в «преступлениях против Республики», в период с 2016 по 2021 год, когда он был депутатом.

(С информацией из EFE)

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