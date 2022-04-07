Министр иностранных дел Украины попросил НАТО предоставить тяжелое вооружение для предотвращения дальнейших массовых убийств, таких как убийство Бучи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в четверг, что на встречах с союзниками по НАТО в Брюсселе у него есть три пункта повестки дня: «оружие, оружие и оружие».
«Моя повестка дня очень проста, в ней всего три вопроса: оружие, оружие и оружие», - сказал он по прибытии в штаб-квартиру Атлантического альянса.
Кулеба заверил, что «в последние недели украинская армия и вся украинская нация показали, что мы умеем воевать, мы умеем побеждать, но без надежных и достаточных поставок оружия, о которых просила Украина, эти победы будут сопровождаться огромными жертвами».
Глава украинской дипломатии во время турне по Европе заявил, что «лучший способ помочь Украине сейчас — это предоставить ей все необходимое для сдерживания (президента России Владимира) Путина и разгрома российской армии на Украине, чтобы война не обострилась дальше».
В частности, он заявил, что Украине нужны, в частности, авиация, противокорабельные ракеты, личная бронетехника и тяжелые системы ПВО.
«Я думаю, что отношение, которое предлагает Украина, справедливо: вы даете нам оружие, мы жертвуем своими жизнями и война содержится в Украине», - сказал он.
По мнению Кулебы, не следует проводить различия между оборонительными и наступательными вооружениями, «поскольку любое оружие, используемое на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, по определению носит оборонительный характер».
«Таким образом, различие между наступательными и оборонительными действиями не имеет никакого смысла, когда речь идет о ситуации в моей стране. Те страны, которые говорят, что мы собираемся предоставить Украине оборонительное оружие, но мы не в состоянии предоставить ей наступательное оружие, лицемерны. Это просто несправедливый и неоправданный подход», - сказал он.
Что касается Германии, то он признал, что пошел на «революционный шаг, изменив свою позицию с отказа от предоставления оружия вообще на разрешение определенных поставок и обеспечение Украины, в частности, противотанковым оружием».
«Однако ясно, что Германия может сделать больше, учитывая свои резервы и возможности, и мы работаем с правительством Германии, чтобы предоставить нам дополнительное оружие», - сказал он.
Что касается санкций против России, то он заявил, что сделан шаг вперед и что всего неделю назад предложенные ограничительные меры были гораздо слабее.
Однако он настаивал на введении полного эмбарго на российский газ и нефть, на изгнании всех российских банков из международной системы Swift и на закрытии всех портов для российских судов и товаров за как можно меньшим количеством исключений, основанных на гуманитарных соображениях.
«Честно говоря, я надеюсь, что мы больше не столкнемся с ситуацией, в которой для усиления давления санкций нам нужно, чтобы были раскрыты такие зверства, как у Бучи, и чтобы они впечатлили и воздействовали на других партнеров до такой степени, что они чувствуют и говорят, что собираются ввести новые санкции», - сказал он.
Он призвал украинцев не платить «своей жизнью, здоровьем и страданиями» за новые санкции против России.
Страны НАТО поставляют оружие Украине, но Североатлантический союз также стремится действовать осмотрительно, чтобы не вступать в тотальную войну против России.
(С информацией из EFE)
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: