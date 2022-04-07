Министр иностранных дел Украины попросил НАТО предоставить тяжелое вооружение для предотвращения дальнейших массовых убийств, таких как убийство Бучи

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в четверг, что на встречах с союзниками по НАТО в Брюсселе у него есть три пункта повестки дня: «оружие, оружие и оружие».

«Моя повестка дня очень проста, в ней всего три вопроса: оружие, оружие и оружие», - сказал он по прибытии в штаб-квартиру Атлантического альянса.

Кулеба заверил, что «в последние недели украинская армия и вся украинская нация показали, что мы умеем воевать, мы умеем побеждать, но без надежных и достаточных поставок оружия, о которых просила Украина, эти победы будут сопровождаться огромными жертвами».

Глава украинской дипломатии во время турне по Европе заявил, что «лучший способ помочь Украине сейчас — это предоставить ей все необходимое для сдерживания (президента России Владимира) Путина и разгрома российской армии на Украине, чтобы война не обострилась дальше».

“Armas, armas y armas”, el pedido del canciller de Ucrania a la OTAN REUTERS

В частности, он заявил, что Украине нужны, в частности, авиация, противокорабельные ракеты, личная бронетехника и тяжелые системы ПВО.

«Я думаю, что отношение, которое предлагает Украина, справедливо: вы даете нам оружие, мы жертвуем своими жизнями и война содержится в Украине», - сказал он.

По мнению Кулебы, не следует проводить различия между оборонительными и наступательными вооружениями, «поскольку любое оружие, используемое на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, по определению носит оборонительный характер».

«Таким образом, различие между наступательными и оборонительными действиями не имеет никакого смысла, когда речь идет о ситуации в моей стране. Те страны, которые говорят, что мы собираемся предоставить Украине оборонительное оружие, но мы не в состоянии предоставить ей наступательное оружие, лицемерны. Это просто несправедливый и неоправданный подход», - сказал он.

Что касается Германии, то он признал, что пошел на «революционный шаг, изменив свою позицию с отказа от предоставления оружия вообще на разрешение определенных поставок и обеспечение Украины, в частности, противотанковым оружием».

«Однако ясно, что Германия может сделать больше, учитывая свои резервы и возможности, и мы работаем с правительством Германии, чтобы предоставить нам дополнительное оружие», - сказал он.

Kuleba consideró que no deben hacerse diferencias entre las armas defensivas y ofensivas REUTERS

Что касается санкций против России, то он заявил, что сделан шаг вперед и что всего неделю назад предложенные ограничительные меры были гораздо слабее.

Однако он настаивал на введении полного эмбарго на российский газ и нефть, на изгнании всех российских банков из международной системы Swift и на закрытии всех портов для российских судов и товаров за как можно меньшим количеством исключений, основанных на гуманитарных соображениях.

«Честно говоря, я надеюсь, что мы больше не столкнемся с ситуацией, в которой для усиления давления санкций нам нужно, чтобы были раскрыты такие зверства, как у Бучи, и чтобы они впечатлили и воздействовали на других партнеров до такой степени, что они чувствуют и говорят, что собираются ввести новые санкции», - сказал он.

Он призвал украинцев не платить «своей жизнью, здоровьем и страданиями» за новые санкции против России.

Страны НАТО поставляют оружие Украине, но Североатлантический союз также стремится действовать осмотрительно, чтобы не вступать в тотальную войну против России.

(С информацией из EFE)

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