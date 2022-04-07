«Верховный суд не заботится о мире»: жертвы псевдонима Отониель

Организация жертв «Somos Genesis», объединяющая людей, пострадавших от военных и полувоенных операций в регионе Ураба и Нижняя Атрато Чокоано, опубликовала письмо от 7 апреля 2022 года, в котором она не согласилась с решением Верховного суда освободить экстрадицию Дайро Антонио Усуги, он же Отониель, бывший глава клана Персидского залива.

Напомним, что несколько дней назад Кассационная палата по уголовным делам Верховного суда отказала в оспаривании псевдонима защиты Отониеля за неэкстрадицию в Соединенные Штаты. Высокий суд поручил судье Диего Эухенио Корредору продолжить процесс, который в настоящее время находится на стадии завершения аргументов для выработки концепции по этому вопросу.

В своем письме организация жертв заявила, что во многих случаях она пыталась остановить судебный процесс над начальником военизированных формирований. Цель коллектива состоит в том, чтобы Отониель реабилитировал жертв в Колумбии и способствовал установлению истины, а не повторению вооруженного конфликта.

«Мы приехали потому, что наших трудов, кажется, недостаточно, чтобы понять, имеют ли наши слова смысл в таком количестве законов, договоров, процедур, которые они называют юриспруденцией, которые кажутся прочными стенами, препятствующими истине и справедливости для нашей жизни и наших территорий», — сказали они.

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В ознаменование Дня жертв 9 апреля члены организации «Somos Genesis» отправились из Урабы в Боготу, которые говорят, что по прибытии в столицу Республики они узнали новости о высоком суде. «Мы не извлекли уроки из прошлого. Истинная и процессуальная правда скрыта от жертв и колумбийского общества. Немногие извлекают выгоду из правды в Соединенных Штатах, которая заключается только в незаконном обороте наркотиков, доставке денег и маршрутах. И здесь мы все еще остаемся с ложью, которая усугубляет ситуацию».

В других пунктах коммюнике жертвы указывают, что роль Специальной юрисдикции по вопросам мира (JEP) будет иметь важное значение для предотвращения выдачи главаря клана Персидского залива. «JEP не должен подавать апелляцию в Верховный суд, он должен обусловить и потребовать приостановления экстрадиции Отониеля до тех пор, пока здесь не свершится правосудие. Никакой мести ни Отониелю, ни военным, ни полиции, ни бизнесменам, ни политикам, ни, возможно, аппарату правосудия, которые участвуют в этом процессе.

Это решение Верховного суда нанесет новый удар по миру, говорят они со стороны организации. «Я знаю, что по правде говоря, мы можем как страна двигаться к миру. Сегодня правда и мир разрушаются».

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Еще одна жалоба, представленная в публичном коммюнике, касается постоянного исключения и повторной виктимизации в рамках судебных процессов, которые ведут к безнаказанности. «Наши женщины, ставшие жертвами сексуального насилия, не имеют значения. Наши пропавшие и убитые не имеют значения. Наши завербованные дети и молодежь не имеют значения. Наши перемещения или ограничения не имеют значения. Уничтожение наших лесов, вод, животных не имеет значения. Колумбия не имеет значения, мир не имеет значения», — подчеркнули они.

Наконец, документ, подписанный 46 крестьянскими, коренными, выходцами из Африки и женскими организациями, оставляет ряд вопросов: почему он не проясняется и не осуждается здесь, в Колумбии? Сколько отониелей начинают появляться с сегодняшнего дня? «Мир — это правда, которую страна должна знать, она должна знать имена некоторых бизнесменов, военных секторов, полицейских и политических секторов, которые на наших территориях маскируются под клан Персидского залива», — заключили они.

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