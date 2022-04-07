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четверг 7 апрель 2022
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Россия

История мэра Антьокии, который хочет забрать фамилию отца, чтобы тот не отменил свое избрание

Довинсон Гомес Тамайо, после того как его отец умер от ковида в полный срок, был выбран его преемником, но, менее чем через год после того, как его родственник был у власти, он ушел в инвалидность

Newsroom Infobae

7 апрель 2022

Муниципалитет Тараса в департаменте Антьокия столкнулся с особой ситуацией в отношении местных руководителей. Все началось, когда Мигель Гомес Гарсия, мэр того же муниципалитета в периоды 2001-2003, 2008-2011 годов, а также отметил военизированный «Куко» Ваной из AUC на большую поддержку со стороны военизированных формирований в его первый срок. Он умер от ковида в сентябре 2020 года на третьем сроке на посту мэра.

Из-за этой ситуации были назначены нетипичные выборы против Гектора Хиральдо и Довинсона Гомеса Тамайо, сына погибшего мэра. В ходе предвыборных учений Гомес Тамайо стал победителем 25 июля 2021 года.

Однако после этой ситуации он подал юридическую апелляцию в Административный суд Антьокии Хиральдо, заявив, что победивший кандидат имел инвалидность, как указано в Законе 136 от 1994 года, в котором говорится, что брачные или родственные связи с должностными лицами, осуществлявшими власть в течение последних двенадцати месяцев, инвалид, в данном случае быть назначенным мэром.

Со своей стороны, Гомес Тамайо ответил, что его отец, не будучи живым, не представляет гражданина в условиях законности, поскольку он не находится «в этом самолете», он утверждал, что отрицал суд.

Теперь решение Гомеса Тамайо состоит в том, чтобы удалить фамилию отца, чтобы устранить инвалидность, и вновь выставить свою кандидатуру на вторые нетипичные выборы, которые состоятся в муниципалитете Тараса 5 июня. Гомес Тамайо или Тамайо утверждал, что Мигель Гомес не был его кровным отцом, даже если он выполнял роль отца, но единственный человек, с которым у него есть кровная связь, - это его мать, поэтому он планирует стать Довинсоном-Тамайо.

Тамайо, когда он был мэром до своей неспособности, столкнулся с судебным преследованием за расследование, которое связывало его с предполагаемым освобождением заключенных из тюрьмы в обмен на деньги между охранниками и некоторыми должностными лицами, однако позже ему была предоставлена свобода, об этом заявил адвокат тогдашнего мэра: «Судья что нет никаких вещественных доказательств того, что г-н Довинсон Гомес Тамайо совершил преступление по согласованию с целью совершения правонарушения или обоснованного указания на авторство. Он вновь обрел полную свободу, без каких-либо ограничений и может продолжать свою профессиональную, трудовую и личную жизнь, как и у него».

По дополнительной информации: нетипичные выборы в Уррао, Антьокия, прошли нормально: Офис регистратора.

В воскресенье, 3 апреля, в муниципалитете Уррао, Антьокия, с 8:00 утра прошел день нетипичных выборов. Граждане в третий раз, с 2019 года, определили, кто станет новым местным президентом.

Для проведения этого дня выборов Национальный реестр актов гражданского состояния организовал девять избирательных участков, четыре в муниципальном округе и пять других в муниципалитетах, а также 55 избирательных участков. Образование также указало, что в общей сложности 24 805 граждан, в том числе 12 240 женщин и 12 565 мужчин, получили право голоса на этих нетипичных выборах.

По этому случаю на выборах мэрами муниципалитета претендовали пять кандидатов: Себастьян Дуранго из Демократического центра; Освальдо Сепульведа от Консервативной партии; Серхио Аугусто Кардона из Умана Колумбия; Хайме Эдуардо Уррего из органов власти коренных народов Колумбии; и Альваро Саласар Эррера из Коалиции Большого альянса от подразделения Уррао.

Через свои социальные сети Офис регистратора отметил, что избирательные участки открылись в 8:00 утра в полной нормальности и в соответствии со строгими протоколами биобезопасности, чтобы избежать распространения COVID-19.

«В 4 часа дня выборы в муниципалитете Уррао были закрыты с очень положительным результатом», - пояснил Диего Сепульведа, делегат департамента Антьокии. Мужчины и женщины, имеющие право голоса, сделали это в полном спокойствии при сопровождении сил безопасности, надзорных органов и наблюдения Миссии по наблюдению за выборами».

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