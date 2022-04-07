Избранный президент Южной Кореи отменил и сохранит Министерство гендерного равенства

FILE PHOTO: South Korea's president-elect Yoon Suk-yeol shows a bird's eye view of his planned relocation of the presidential office during a news conference, at his transition team office, in Seoul, South Korea, March 20, 2022.Jung Yeon-je/Pool via REUTERS/File Photo

Команда избранного президента Южной Кореи Юн Сук Йель в четверг отказалась от своего обещания упразднить Министерство гендерного равенства — инициативу, сильно критикуемую феминистскими группами.

Во время мартовской избирательной кампании Юн выступала за ликвидацию этого министерства и утверждала, что южнокорейские женщины не страдают от «систематической гендерной дискриминации», несмотря на свидетельства существующего неравенства в оплате труда, участии в труде или представительстве в корпоративной и политической элите страны.

Но в четверг их команда по передаче полномочий заверила, что пока сохранит портфель. «Было решено, что состав кабинета будет основан на нынешней системе правления», - заявил прессе глава этого комитета Ан Чхоль Су.

По словам Ана, этот орган объявит главу портфеля по гендерному равенству вместе с другими членами правительства.

Другой член его команды, Чу Кюнг-хо, сказал, что обещание «все еще действует», но оно было отложено, потому что были «разные мнения» о том, как реорганизовать правительство.

Эксперты предупредили, что упразднение министерства будет затруднено, поскольку это потребует пересмотра законодательства в парламенте, который в настоящее время контролируется либералами.

Yoon Suk-yeol durante su campaña presidencial REUTERS

После выборов, выигранных с небольшим отрывом, Юн пообещал, что сдержит обещание и что, если он этого не сделает, то «солгал» своим последователям.

Позиция Юн мобилизовала против неё женский электорат, при этом более 10 000 молодых женщин вступили у власти в левую Демократическую партию.

Линда Хасунума, политолог из Темплского университета, сказала AFP, что избранный президент «все еще может подстрекать свою базу и обуздать повестку дня гендерного равенства» и «подогревать разногласия, страхи и дезинформацию о равенстве женщин».

Юн Сук Йеол был избран президентом Южной Кореи, после того как его правящий соперник, либерал Ли Чжэ Мён, признал свое поражение.

После подсчета 98% голосов Юн из Партии народной власти (ПНП) «набрал 48,59% голосов по сравнению с 47,79% голосов за Ли» от Демократической партии (левоцентристской) нынешнего президента Мун Чжэ Ина, сказал Йонхап.

Первые опросы, опубликованные в Южной Корее, разделили двух фаворитов на полпункта на президентских выборах.

Общественный вещатель KBS и частные вещатели MBC и SBS оказали Юну 48,4% поддержки по сравнению с 47,8% у Ли.

По данным Национальной избирательной комиссии (НИК), пересчет начался примерно в 20.10 по местному времени (GMT) и продолжается до раннего утра.

57-летний Ли, бывший губернатор провинции Кёнгидо, использовал свой опыт работы в государственной администрации для проведения кампании под лозунгом прагматичного президента, который будет решать как экономические, так и международные вопросы. Кроме того, в 2015 году Ли подозревался в причастности к коррупционному делу при строительстве зданий в Сеуле, когда он был мэром Сеула.

(С информацией от AFP)

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