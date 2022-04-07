Тайна Эль-Тахина: что могло привести к краху доиспанского города

Национальный институт антропологии и истории (INAH) и Министерство культуры выяснили, что одна из возможных причин исчезновения доиспанского города Эль-Тахин может быть связана с солнечным феноменом здания Нихоса, которое находится в нынешней археологической зоне. Это памятник, который был воздвигнут с целью задать богам «баланс между природой и человеком во время наводнений и изменений в окружающей среде».

Учреждение опубликовало гипотезу в заявлении, опубликованном 7 апреля 2022 года, в котором также указывается, что примерно в X веке (900 год) на это место произошло «изменение климата, известное как средневековый теплый период», которое вызвало хаос не только в Мезоамериканском регионе, но и в части Европы. континентальных и других удаленных местах.

Одним из последствий этого события стало повышение «температуры», которое вызвало наводнения, которые даже привели к оставлению крупных населенных пунктов. Так обстоит дело со священным городом, который теперь известен как археологическая зона Эль-Тахин в Папантле, Веракрус».

Pirámide de los Nichos, una construcción clave para entender la historia de la Zona Arqueológica. (Foto: INAH)

Такой вывод был сделан благодаря работе, проведенной специалистами в области, которая считается объектом Всемирного наследия. Исследование заключалось в объединении «древней климатической информации, археологических данных, собранных на месте, и результатов более чем 11-летних исследований, проведенных с помощью LIDAR», технологического инструмента для обнаружения и измерения объектов с помощью лазерных точек.

С другой стороны, археолог Патрисия Кастильо Пенья, исследователь Центра INAH в Веракрусе и академический директор Археологической зоны, заявляет, что «как город, столь важный в ритуалах и жизни своего времени, не мог функционировать, и поручил своим жителям отказаться от просьб Его боги, которые они сделали из двух фундаментальных зданий: игры в Южный мяч и здания Ниши».

Кроме того, он добавил, что оба сооружения являются не только «самыми монументальными во всей ядерной зоне Эль-Тахина, но и новейшими, построенными между 800 и 1100 годами нашей эры». Это означает, по словам специалиста, что если принять во внимание, что они были средством контакта с «божественным, с солнцем, водой и ветром, они должны были быть возведены в поисках баланса нарушенной природной среды».

El comunicado agrega los cambios de temperatura provocaron inundaciones que llevaron e incluso el abandono de grandes centros de población. (Foto: INAH)

Исследователь также подчеркнул, что здание Нихоса было разработано с целью оценить солнечные явления, которые происходят в течение квартала года, «события, которые иногда могут совпадать, например, с равноденствиями и солнцестояниями, и во время которых происходит постепенное освещение строительство. доиспаноязычный».

Было также выявлено, что точность такова, что «этот эффект длится семь минут, в течение которых восходящее солнце, связанное с божеством Кетцалькоатлем, освещает каждое из семи тел здания Ниш сверху вниз, пока оно не коснется земли и не вступит в контакт с людьми».

Благодаря работе, проделанной с помощью LIDAR, удалось найти «первоначальные выходы в ядерную зону Эль-Тахин, один из которых находился на западном фасаде здания Нихоса». С другой стороны, в заявлении подробно говорится, что эксперты смогли предположить, что «в течение квартала года около 300 человек, 150 на восточной площади и 150 на западе, окружили памятник в надежде увидеть постепенное освещение с его фронта или эффект коронации, который происходит сзади, когда солнце делает вид, что оседает на верхней части подвала».

Captura de comunicado INAH.

Captura de comunicado INAH.

Captura de comunicado INAH.

Добавляется, что игра Pelota Sur также стала важным событием, поскольку, помимо «соревновательной игры», в доиспанские времена существовала ритуальная игра с мячом, в которой участники просили об определенной услуге, например, о том, чтобы наводнения прекратились, а взамен они должны были предложить что-то священное богам».

Наконец, делается вывод о том, что Эль-Тахин является очень важным археологическим объектом, в котором «была исследована лишь малая часть его 1221 гектаров, поэтому все еще существует возможность найти новые структуры, которые расскажут нам о тесной связи древнего города с человеком, природным и божественное».

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