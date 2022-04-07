Автомобили Tesla являются популярным выбором среди операторов автопарков

(Bloomberg) — Автомобили Tesla Inc. уже популярны среди вентиляторов электромобилей и экологически сознательных водителей. Теперь они также вызывают интерес у компаний, которые создают автомобильные парки.

От Hertz Global Holdings Inc. до таксистов и Департамента полиции Нью-Йорка, Tesla становится популярным, хотя и неожиданным вариантом для оптовых покупателей, отчасти благодаря своей прибыльности. Tesla на сегодняшний день является самым популярным брендом в приложении, управляемом Standard Fleet, стартапом из Сан-Франциско, который помогает компаниям управлять парками электромобилей.

«Концептуально Tesla дороже, но окупаемость происходит быстрее, чем ожидают люди», — говорит основатель Standard Fleet Дэвид Ходж, бывший инженер Apple Inc., работавший над картографической технологией компании. «Снижаются затраты на топливо и техническое обслуживание. Речь идет о десятках тысяч миль до безубыточности, а не о 100 000 миль».

Сама Tesla занимается продажей автопарков, которые автопроизводители когда-то считали делом последней инстанции, потому что сети проката раньше запрашивали базовые модели, а не более дорогие и многофункциональные автомобили, которые предпочитали отдельные покупатели. У Tesla есть веб-сайт флота, который способствует снижению стоимости владения, высокой стоимости при перепродаже и обширной сети грузовых перевозок компании.

Оригинальное примечание:

автомобили Tesla становятся популярным выбором среди операторов автопарков

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