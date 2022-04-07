Samsung Galaxy S22 Ultra: отличное аппаратное обеспечение и встроенный S-Pen
Samsung Galaxy S22 Ultra является явным кандидатом на звание короля высокого класса среди устройств, выпущенных в 2022 году: сложные камеры, практичный S-Pen и практически идеальный дисплей. Загвоздка: несколько размытые изображения и очень высокая цена.
Newsroom Infobae
7 апрель 2022
ILUSTRACIÓN - Con el lápiz digital integrado S-Pen se puede escribir notas en la pantalla, recorrer el menú o disparar la cámara a distancia. Foto: Till Simon Nagel/dpa