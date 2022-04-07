Аннулирование мандата — это «скачки» AMLO к власти в 2024 году: Рива Паласио

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

С отзывом мандата не за горами Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) добавит в свой список еще одно предвыборное обещание, но есть те, кто подозревает, что он хранит что-то еще.

В последние дни представители оппозиции, журналисты или гражданское общество широко обсуждали этот вопрос и решили продвигать идею отказа от участия в выборах для голосования, которое ратифицирует или отстраняет президента от должности.

Вышесказанное, основываясь на различных аргументах как возможное упражнение, которое может закончиться его переизбранием к 2024 году, или иначе, они назвали это простой самовлюбленной прихотью лидера Четвертой трансформации, чтобы подтвердить его популярность.

По словам Раймундо Ривы Паласио в своей последней колонке для Ejecentral, это предвыборное упражнение для Лопеса Обрадора, направляющееся в 2024 год, поскольку он считал, что «нет другой возможности проблематизировать оперативные проблемы правителей, а также наблюдать за их возможностями и недостатки».

Foto: Cuartoscuro Andrea Murcia | Andrea Murcia

То есть, он изучит, как элементы Движения национального возрождения (Морена) размещены по всей стране не только как институт, но и как основные элементы во главе мэров, муниципалитетов и штатов, которые, в свою очередь, также стремятся позиционировать себя после выборов упражнение.

«Предвыборная операция в это воскресенье похожа на скачки, где трофей — это уважение и признательность президента», — так описал мексиканский писатель.

В этом смысле Клаудия Шейнбаум была бы одной из политик AMLO, которая, по словам Ривы Паласио, очень активно продвигала отмену мандата, «замаскированного под одобрение» или «поддержку закона об электричестве», который в настоящее время обсуждается в Конгрессе.

Кроме того, губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия, а также губернатор Соноры Альфонсо Дурасо также примут участие, не говоря уже о его секретарях и секретарях по экономике, Татьяне Клутье из энергетики, Росио Нале из культуры Алехандре Фраусто и правительства Адан Аугусто Лопес.

Foto: Cuartoscuro Graciela López | Graciela López

Исходя из этого, отметил журналист, можно будет разработать «целую нескромную государственную операцию в пользу консультаций, отправной точки для организации структур и пересмотра мобилизации на президентскую кампанию 2024 года».

В этой связи он заверил, что Лопес Обрадор не хочет терять власть в 2024 году перед лицом угроз со стороны оппозиции, «поэтому ему нужно знать, кто у него есть, кого он подкрепляет и что такое одноразовые детали».

В этой связи он добавил, что результаты консультаций на самом деле не важны, и даже назвал разговоры об этом чем-то «праздным», поскольку ожидается участие максимум 17 миллионов человек, и тем более 40%, необходимых для придания ему обязательной силы номинального списка.

Рива Паласио видит в этом возможность для Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сделать процесс «личной победой и инструментом наказания для тех, кого он считает противниками».

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia

Однако аннулирование мандата может считаться провалом, если в конечном итоге участие граждан составит до 7,74 процента, то есть всего 6,5 миллиона человек.

Это заставит губернаторов Морены, некоторые из которых упоминалось выше, провести большие мобилизационные учения, где их точки могут подняться или упасть в поле зрения Андреса Мануэля.

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