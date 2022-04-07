Отмена мандата: 5000 бюллетеней были украдены в Сан-Луис-Потоси

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Рано в эту среду были украдены три посылки с бюллетенями, предназначенными для консультаций по аннулированию мандата, которые состоятся 10 апреля следующего года.

Об этом сообщает Национальный избирательный институт (НИС) в заявлении. Ограбление произошло на складах района 01 Матеуала в Сан-Луис-Потоси. Пакеты содержали около 5 тыс. 2 бюллетеней, которые будут стремиться к пополнению.

В соответствии со стандартами безопасности, принятыми избирательным учреждением, взятые пакеты были записаны на следующих страницах, соответствующих следующим коробкам:

- 558-фолио C1 136 003 аль 137 822

- 566- листы C1 142 475 аль 144 053

- 580- листы C1 156 321 аль 157 923

Должностные лица автономного органа информировали центральные управления НИС, чтобы запросить замену этих офисов для использования в муниципалитете Мекскитик, чтобы гарантировать участие граждан в этой демаркации.

Они также подчеркнули, что остальные пакеты распространяются среди остальных подразделений, находящихся на хранении у сотрудников государственной общественной безопасности.

Tanto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han sido catalogados como opositores de la revocación de mandato (Foto: INE)

Что касается всенародного опроса, то между директорами НСИ и должностными лицами правительства, самопровозглашенного «Четвертым преобразованием» (IV квартал), включая самого президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадо (АМЛО), в связи с обвинениями в предполагаемом саботаже что Институт пытается провести консультации, поскольку он указал на отсутствие бюллетеней и ящиков, а также места размещения модулей для голосования.

По словам директора INE Сиро Мураямы, который активно защищал Институт в своих социальных сетях, около 57 000 площадей будут размещены в обычных местах.

«Доступные и известные места в колониях, на этот раз мы опубликовали приложение «Найдите свой ящик» с 26 марта, мы постарались предоставить гражданам информацию, где вы найдете свой ящик», утверждая, что Институт неоднократно подвергался необоснованной критике и дисквалификации.

Аналогичным образом, во время мероприятия в поддержку реформы электроэнергетики, которое было организовано для сбора сторонники президента в Монументе революции в среду днем выступили не только за Реформацию, но и против НСИ.

Las boletas fueron robadas en el estado de San Luis Potosí (REUTERS / José Luis González) REUTERS

Мероприятие открылось вмешательством кинорежиссера Эпигменио Ибарры, который позиционирует себя как одного из самых ярых защитников четвертого квартала, заклеймил советников Лоренцо Кордову и Сиро Мураяму как предателей мексиканской демократии за то, что они идут против консультации по отзыву мандата.

Поэтому он указал, что изменения должны происходить через урну для голосования, «чтобы снова подняться, но не с оружием в руках, это уже не нужно, но с разумом»

Также в последние дни сенаторы от партии «Movimiento Regeneración Nacional» (Морена) объявили о создании Национального фронта Народные коммуникаторы, с которыми они спорили, стремятся предоставить реальную информацию гражданам и продвигать различные достижения президентства Лопеса Обрадора.

Он также направлен на «правдивое информирование» граждан об аннулировании мандата, поскольку они упомянули, что советники НИС поддерживали альянс с правыми партиями с целью саботировать процесс консультаций с помощью политической операции и операции в средствах массовой информации, позволяя оппозиционным партиям распространять материалы против Аннулирование, но не продвижение.

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