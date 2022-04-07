Регистратор объявил, что он изменит состав жюри для голосования за более чем 5000 столов

В этот четверг, 7 апреля, было объявлено, что Национальный реестр актов гражданского состояния изменит состав жюри для голосования на следующих президентских выборах, которые состоятся в мае этого года.

Менее чем за два месяца до выборов следующего президента и вице-президента Колумбии Офис регистратора объявил, что присяжные не менее 5 109 столов по всей стране будут изменены, где человеческие ошибки или возможные нарушения были зарегистрированы при заполнении E-14 формы.

По данным организации, это делается для того, чтобы обеспечить спокойствие и гарантии гражданам, которые придут на избирательные участки 29 мая на всей территории страны. Следует напомнить, что некоторые нарушения, о которых сообщалось в марте, во время выборов в Конгресс, уже находятся в руках Генеральной прокуратуры и Генеральной прокуратуры.

Секретарь сообщил, что помимо изменения состава жюри, он будет следить за тем, чтобы за каждым столом члены жюри распределялись гетерогенным образом с различными политическими связями.

Кроме того, приоритет будет отдаваться кандидатам в президентские кампании, политическим партиям, должностным лицам государственного сектора, работникам частных компаний и преподавателям учебных заведений, которые присягнули голосовать на прошлых выборах.

«Мы собираемся провести новую жеребьевку и позаботимся о том, чтобы ни один стол не был однородным в стране, мы будем менять секторы заявок, отдавая приоритет избирательным кампаниям и политическим партиям, которые будут иметь все гарантии для формирования жюри для голосования», - сказал национальный регистратор гражданского состояния. Александр Вега.

Согласно информации, предоставленной организацией 7 апреля, будет выбрано более 700 000 присяжных, и в соответствии с положениями избирательного календаря этих выборов с 29 марта по 29 апреля проводится жеребьевка жюри для голосования.

Помните порядок кандидатов в избирательной карточке

В первом ряду находятся: первое место занимает Родольфо Эрнандес из Лиги антикоррупционных губернаторов со своей вице-президентской формулой Марлен Кастильо. На втором месте находится Колумбия Хуста и Либрес с кандидатом в президенты Джоном Милтоном Родригесом и его формулой Сандра де лас Лахас Торрес. Третье место занял кандидат в президенты сборной Колумбии Федерико Гутьеррес со своей вице-президентской формулой Родриго Лара.

Второй ряд карты возглавит коалиция Centro Esperanza с Серхио Фахардо и Луисом Хильберто Мурильо. Затем следует «Национальное спасение» с кандидатом в президенты Энрике Гомесом Мартинесом и его формулой Карлосом Куартасом и, наконец, во втором ряду находится Исторический пакт со своим кандидатом в президенты Густаво Петро и кандидатом в вице-президенты Франсией Маркес.

В третьем и последнем ряду карты находятся бывший губернатор Антиокии, Луис Перес и Сеферино Москера от Колумбии Пьенса-ан-Гранде; за ними следуют Ингрид Бетанкур и Хосе Луис Эспарса, партия «Зеленый кислород»; и последнее - пустое голосование.

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