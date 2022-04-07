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Россия

Реакция политиков на пример Анибала Торрес на Адольфа Гитлера

Министр высоко оценил руководство геноцидом Германии Адольфа Гитлера во время своего выступления на заседании Децентрализованного совета министров в Уанкайо.

Newsroom Infobae

7 апрель 2022

Во время заседания Децентрализованного совета министров премьер-министр Анибал Торрес использовал в качестве наглядного примера управление нацистским геноцидом Адольфом Гитлером при строительстве автомагистралей в Германии в 1930-х годах.

«Однажды Адольф Гитлер посещает северную Италию, а Муссолини показывает ему автомагистраль, построенную из Милана. Гитлер увидел это, он отправился в свою страну и наполнил ее автомагистралями, аэропортами и сделал ее первой в мире экономической державой», - сказал он в части своей речи.

Столкнувшись с этим, различные политические деятели высказывались, демонстрируя свое недовольство этим посланием.

Алекс Флорес — конгрессмен Свободного Перу от Аякучо

«Жаль, что премьер-министр Анибал Торрес приводит в пример фашиста и геноцида, как Гитлер, теперь мы понимаем, откуда берутся ошибочные меры, такие как провал комендантского часа. Понятно, что без идеологической и программной согласованности и изменения невозможны».

Эдвард Малага - негруппированный конгрессмен (Фиолетовая партия)

«Я с ужасом слушал премьер-министра Анибала Торреса в Уанкайо, публично связывающего Гитлера и Муссолини, военных преступников. Это неприемлемо! Да что с вами, Премьер? Вы забыли эту историю? Разве вы не учились в Национальном университете Сан-Маркос? Похоже, что моральная недееспособность заразительна».

Карлос Андерсон - конгрессмен без групп (до Podemos Peru)

«Я слышал, как Анибал Торрес восхвалял Гитлера и его предполагаемый жест создания дорожной инфраструктуры в Германии. Мне жаль, что мистер Торрес не знает историю, не говоря уже об экономической истории. Его предрассудки заставляют его игнорировать акты геноцида величайшего убийцы в истории».

Лючо Дуран — председатель партии Морадо

«@anibaltorresv уже достиг самого дна. Он приводит Адольфа Гитлера в качестве ориентира для лидерства для достижения развития нации. Мы, верящие в #LibertadYProgreso для всех, говорим вам, что права человека не имеют никаких дополнительных затрат. Его пребывание на этом посту несостоятельно».

Росио Силва Сабтиестебан - Широкий фронт

«Премьер-министр приводит Адольфа Гитлера в качестве примера развития и усилий. Теперь я понимаю, откуда исходит его авторитарное вдохновение... поэтому он хочет сократить возможность тюремного заключения для преступников до 14 лет и если это против прав человека, чтобы выйти из Пакта Сан-Хосе».

Ричард Акунья — бывший конгрессмен Альянса за прогресс

«Неприемлемый и бесчеловечный, Анибал Торрес показывает пример величайшего геноцида человечества — Адольфо Гитлера. Неудивительно, что они не беспокоятся о правлении с кровными руками. Премьер должен уйти!»


ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ АНИБАЛ ТОРРЕС?

Это был бы не первый случай, когда премьер использовал фигуру Адольфа Гитлера в своих заявлениях. Напомним, что в марте председатель Совета министров, выступая против постановления Конституционного суда (КС) в пользу освобождения Альберто Фухимори сравнил бывшего президента с диктатором Адольфом Гитлером.

«Мы должны признать его добрые дела, но я привожу их в качестве примера: в Германии не Адольф Гитлер сделал его мировой державой? Это был он, но его осудили не только немцы, но и весь мир, за совершенные им великие преступления. Никого не судят - по суду - за его добрые дела, его судят за злые дела», - сказал он тогда.

НЕТОЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Выслушав эти заявления, не было недостатка в экспертных реакциях и анализе. Философ и радиоведущий Фернандо Карвалло раскритиковал версию Анибала Торреса и объяснил, что она неточна. Он указал, что Конрад Аденауэр, который в то время был мэром Кельна (1917-1933), предложил построить несколько автомагистралей.


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