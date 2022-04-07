Рафаэль Лопес Алиага дистанцируется от Хорхе Монтойи после дискриминационных выражений на холмах Лимы

Рафаэль Лопес Алиага критикует заявления Хорхе Монтойи. ВИДЕО: РПП

Лидер «Народного обновления» Рафаэль Лопес Алиага дистанцировался от того, что сказал представитель его скамьи в Конгрессе Республики Хорхе Монтойя, который заявил 5 апреля, что располагает информацией о том, что они планируют «спуститься с холмов», чтобы разграбить Лиму, в отношение к комендантскому часу, введенному правительством Педро Кастильо.

«Мера очень жесткая, очень радикальная, и это было потому, что информация, которая доступна, если она не дошла до моих ушей, заключается в том, что сегодня они планировали разграбить Лиму, спуститься с холмов, чтобы разграбить город не только здесь, но и в разных частях страны, но столица является символическим местом и он должен быть защищен», — прокомментировал законодатель средствам массовой информации, находясь за пределами Законодательного дворца.

В связи с этим Лопес Алиага пояснил, что это мнение Монтойи, а не небесная сторона. Он также сказал, что допрашивал адмирала о предполагаемых разведывательных сводках, которые он получил, однако его ответы не убедили его.

«Заседания коллегии не было, это было личное мнение г-на Хорхе Монтойя. Я уже говорил с ним и спрашивал его о докладе разведки, он ответил мне очень расплывчато», - сказал он в РПП.

«Если бы были люди, устраивающие беспорядки и грабежи, полиция разведки провела бы сегодня пресс-конференцию, объявив, что они захватили три, четыре группы, которые собирались сделать эффектный переполох», - продолжил он.

Что касается социальной иммобилизации 5 апреля, бывший кандидат в президенты раскритиковал исполнительную власть за то, что она нарушает Конституцию, нарушая свободу передвижения и право на труд без реальных средств к существованию.

«Поставить день по прихоти Кастильо и всего его народа, день парализации 10 миллионов человек без технической или юридической поддержки, - это идти вразрез с Конституцией Перу, свободным транзитом, правом на труд, свободой передвижения», - сказал он.

«Не было зафиксировано ни одного предполагаемого разведывательного отчета. Вот почему я прошу у адмирала Монтойи и Кастильо объяснений, я прошу их как участник народного обновления. Я не вижу никаких разведывательных действий, которые материализуются в захвате предполагаемых насильственных группировок», - добавил он.

Наконец, он извинился за заявления своего конгрессмена. «Я приношу извинения жителям Лимы за эту несправедливую фразу о спускающихся холмах. В горах живут самые достойные, порядочные, трудолюбивые люди, которые извлекают максимум пользы из ширины, те, кто больше всего страдает в нашей стране. У нас очень интенсивная социальная работа», — заключил он.

ХОРХЕ МОНТОЙЯ ПРОИЗНОСИТСЯ

Получив тысячи критических замечаний за пренебрежительное отношение к части населения Лимы, Хорхе Монтойя использовал свои социальные сети, чтобы попросить своих подписчиков «не увлекаться каким-то неправильным толкованием в моих заявлениях, я на вашей стороне и я обязан вам».

«Было бы более чем неразумно объяснять реальное измерение моей стратегии по борьбе с коммунизмом», - заканчивается его послание. После публикации он подвергся еще большему количеству атак со стороны пользователей Twitter за то, что они не сделали ничего плохого в своих заявлениях и только оправдывались неправильным толкованием.

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