PNP выявила и арестовала 12 человек, участвовавших в нападении на помещения в центре Лимы

Отдел специальных служб Национальной полиции (ЕГЭ) сообщил, что им удалось идентифицировать 12 человек, которые были арестованы во время вандализм в отношении штаб-квартиры Верховного суда Лимы и Национального жюри по выборам.

Известно, что из общего числа задержанных 10 являются взрослыми и двое — подростками в возрасте 16 лет. У них были обнаружены части компьютерного оборудования и другой мебели, украденные из Высшего суда Лимы, двери и окна которого были избиты камнями.

Некоторых из арестованных даже видели на видео и фотографиях, снятых средствами массовой информации и камерами столичного муниципалитета Лимы.

Опознаны арестованные в ночь на вторник, 5 апреля:

1. Мигель Бальдеон Паласиос (39).

2. Маркос Бехар Меза (27)

3. Бетто Сервантес Бальтазар (24).

4. Луис Дельгадо Диас (22 года).

6. Себастьян Йовера Лопес (25).

7. Фарид Лопес Эймс (21).

9. Кристхофер Реа Гарсия (19).

10. Джонатан Вигурия Кампос (16 лет).

11. Луиджи Вильялобос Санчес (20 лет).

12. Мартин Зоррилья Рондой (28).

По распоряжению прокуратуры задержанные содержатся в отделе по социальным вопросам Управления государственной безопасности. Оно выясняет, существует ли какая-либо связь между задержанными и какой-либо политической организацией.

ОНИ БЫ ВЫСТУПИЛИ КАК ГРУППА

Просмотрев видео и фотографии того дня, полиция не исключает, что нападения были организованы и уровень координации между злоумышленниками был обнаружен. По этим причинам полицейское расследование может привести к возбуждению дела об организованной преступности.

Председатель судебной власти Эльвия Барриос после осмотра помещений Верховного суда Лимы Не исключено, что атака была спланирована.

«Согласно оценке того, что мы обнаружили, несомненно, это было предопределено некоторыми людьми, это планировалось ранее», - пояснил он прессе.

El diario La República tuvo acceso a imágenes de los sospechosos. | Foto: Composición (La República)

Газета La República получила изображения нескольких подозреваемых: «У нас есть, например, видеоролики, на которых видно, что вандалы собираются в группы и распределяются обязанности, что подтверждает, что была координация», - пояснили источники в полиции той же газете.

БЫЛО НАЧАТО РАССЛЕДОВАНИЕ

Государственная прокуратура объявила, что нынешняя прокуратура по уголовным делам начала предварительное расследование в отношении лиц, ответственных за ущерб в Высшем суде Лимы, Национальном избирательном жюри и в штаб-квартире прокуратуры, а также в других пострадавших коммерческие помещения.

Департамент общественной безопасности столичного муниципалитета Лимы уже получил запрос от прокуратуры о передаче ему видеозаписей вторника, 5 апреля. Это ключевые материалы не только для выявления виновных в вандализме, но и для установления того, действовали ли они скоординированно и спланированно.

На данный момент произошло несколько совпадений: заключенные Бетто Сервантес, Луиджи Санчес, Луис Дельгадо и Кристофер Реа имеют дома в Серкадо-де-Лима. Кроме того, Мигель Бальдеон и Хосе Линьян проживают в Сан-Хуан-де-Луриганчо.

«Как это часто бывает, все отрицают, что участвовали в безобразии, но когда им показывают видео и фотографии, где они появляются в полном объеме, они хранят молчание. Это поведение таких жестоких людей. Сначала они отрицают факты, а затем сдаются уликам», - сообщили перуанской газете источники в полиции.

«Самые сложные — это те, у кого есть компьютерное оборудование, которое они украли из офисов, что свидетельствует о том, что это были не протестующие, а люди, которые пришли туда воровать. Поэтому, помимо прочих преступлений, им предъявлено обвинение в грабеже с отягчающими обстоятельствами», — добавили они.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ



