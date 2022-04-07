Патрисия Армендарис предупредила ПАН о реформе электроэнергетики: «Давайте не будем тратить время на оскорбления и безумие»

Приближается дискуссия по реформе электроэнергетики в Палате депутатов, и член Национального движения за возрождение (Морена) Патриция Армендарис направил предупреждение Партии национального действия (PAN), прежде чем начать диалог по этой возможной законодательной поправке.

Через свои социальные сети бывшая участница программы Shark Tank попросила синих и белых законодателей не тратить время на «оскорбления и глупости», потому что, по ее словам, все готовы достичь соглашения в нижней палате.

«Дискуссия о реформе электроэнергетики в палате @Mx_Diputados приближается. Я хочу сделать приглашение tod @s, чтобы мы не тратили время на оскорбления и безумие. У нас есть работа, мы все готовы ее обсуждать и эффективно», — написала бизнесвумен.

Позже он подтвердил, что Национальный банк действий состоит из «достойных граждан», которые не заслуживают того, чтобы создать образ просто спора с «оскорблениями и обвинениями» в этом законодательном органе.

«Интервенции @AccionNacional, где мексиканское правое крыло представлено достойными гражданами, которые готовы и не заслуживают того, чтобы создать имидж просто спора с оскорблениями и обвинениями со стороны Мексики со стороны #unacamaradigna», - сказал Морениста.

Patricia Armendáriz utilizó sus redes sociales para mandar la alerta al PAN (Foto: Twitter)

Пользователи этой социальной сети сразу же бросились против законодателя вишневой партии и указали, что реформа электроэнергетики, продвигаемая президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO), представляет опасность для страны, и даже международные власти упомянули об этом.

В частности, они поделились заявлением, которое госсекретарь США потребовал от Татьяны Клаутье, главы Министерства экономики, по возможным пунктам, согласно которым Мексика не выполнит TMEC, если это изменение в энергетическом секторе будет реализованы.

Американский чиновник также заверил, что инвестиции в размере до 10 миллиардов долларов будут под угрозой. «В первую очередь на объектах возобновляемой энергетики, они больше, чем когда-либо, подвергаются риску», - говорится в письме, подписанном Кэтрин Тай.

Следует отметить, что буквально 4 апреля Комитет по окружающей среде и природным ресурсам Палаты депутатов принял решение в пользу инициативы по реформе электроэнергетики, отметив, что это экологически чистое предложение.

La secretaria del Trabajo de EEUU alertó sobre los males que le causaría a América del Norte la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

В ходе этого диалога мнения разделились, потому что, несмотря на то, что большинство голосов было достигнуто для того, чтобы считаться мнением в целом всего комитета, голосование составило 17 голосов за и 14 против. Первые голоса были сделаны политиками Морены и его союзниками, Лейбористскими партиями (PT) и Зеленым экологом Мексики (PVEM). В то время как второй оппозиционный блок: PRI, PAN, PRD, MC.

В тот же день члены Институционно-революционной партии, Партии национального действия и Партии демократической революции объявили на пресс-конференции, что представят встречное предложение по реформе электроэнергетики, заявив, что проект AMLO является «разрушительным, регрессивным и загрязняющим окружающую среду».

Из 12 пунктов, предложенных оппозиционным блоком, Морена объявил, что он совпал только с шестью, хотя он указал во вторник, 5 апреля, что положения, изложенные в его контрреформе, могут быть проанализированы и учтены в уже распространенном заключении.

Среди этих руководящих принципов — расширение доступа к электроэнергии в соответствии с конституционным законодательством, а также то, что ее использование, поставка и доступные цены являются предварительным условием для осуществления гражданами права на воду, безопасность, питание и здоровье.

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