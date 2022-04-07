Официальная инфляция в Венесуэле упала до 1,4% в марте, но независимые счетчики говорят, что она была почти в десять раз выше

FOTO ARCHIVO. Una mujer busca sus compras en un supermercado en Caracas el 28 de febrero de 2011. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Центральный банк Венесуэлы (BCV) сообщил в среду, что в Карибской стране зафиксирована инфляция в 1,4% в марте, что является самым низким показателем с августа 2012 года, когда средний рост цен составил 1,1%, и седьмой месяц подряд с однозначной месячной инфляцией.

Орган эмитента указал, что совокупная инфляция в первом квартале этого года достигла 11,4%, в то время как инфляция в годовом исчислении (март 2021 года — март 2022 года) составила 284,4%.

Статистика Центрального банка показывает, что в прошлом месяце больше всего выросли секторы образования, которые варьировались на 12,2%; связь, которая выросла на 11,1%; и бытовая техника, которая выросла на 2,9%.

С другой стороны, алкогольные напитки и табачные изделия снижаются на 1,3 процента.

В то время как BCV утверждает, что Национальный индекс потребительских цен (INPC) продолжил в марте «тенденцию замедления», другие измерения, сделанные независимыми организациями, показывают, напротив, ускорение инфляции.

Una venta de alimentos en una calle de Caracas (EFE/Rayner Peña R/Archivo) EFE

По данным Венесуэльской финансовой обсерватории (OVF), в прошлом месяце в стране зафиксирована инфляция в 10,5%, что на 8,8 пункта больше, чем рост цен в феврале составил 1,7%.

В этой связи экономист и бывший заместитель Хосе Герра, член OVF, заявил в среду, что BCV «не имеет доверия».

«Показатель инфляции в марте 2022 года в 1,4% абсурден. Финансовая обсерватория ведет учет каждой цены каждого продукта в индексе цен. Не верьте той фигуре учреждения, которое скрыло данные и публикует то, что ей подходит», - написал Герра в своем аккаунте в Twitter.

В качестве основной причины ускорения цен в марте OVF отмечает объявление и последующее применение нового налога на крупные финансовые операции (IGTF), который взимает 3% с валютных операций с наличными и который «создал эффект увеличения ожиданий по уровню цен».

Венесуэла, в которой в 2018 году цены выросли на 130,06%, официально вышла из гиперинфляции в декабре прошлого года, зарегистрировавшись за 12 месяцев со ставкой ниже 50%.

(С информацией из EFE)

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