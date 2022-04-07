Норонья столкнулся с бывшим прокурором Моралесом Лечугой из-за вероятной отмены его визы

Херардо Фернандес Норонья, федеральный депутат Лейбористской партии (ПТ), ответил бывшему генеральному прокурору Игнасио Р. Моралес Салат, который иронизировал ситуацией, в которой он оказался после заявления об отзыве его визы для въезда в Соединенные Штаты.

Через свой аккаунт в Twitter законодатель Четвертой трансформации указал, что я не боюсь действий, которые может предпринять правительство США, потому что он «ни для кого не игрушка», в отличие, якобы, от посла Мексики во Франции (1993-1995).

«Меня никогда не пугали репрессии и безумное вмешательство, которые вы празднуете. Как вы привыкли быть игрушкой правительства. Вы думаете, что мы все работаем одинаково, грустное и несчастное существо», - написал он в эту среду, 6 апреля.

El exprocurador Morales Lechuga ironizó con la situación que está enfrentando Noroña (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Он также отметил, что поездки, которые он совершил в Соединенные Штаты, были с разных сторон, поскольку он сказал, что в 2017 году он посетил Нью-Йорк, Trump Tower, со всем и риском отзыва его визы, как того требует закон, в знак протеста против заявлений против Мексики, сделанных бизнесмен.

Однако он подчеркнул, что этот акт и поездка произошли, когда он не занимал никакой политической должности, поэтому он присутствовал как другой мексиканский гражданин, поскольку у него не было никакой политической поддержки для какой-либо проблемы, которая может возникнуть.

El diputado del PT presentó iniciativa ante la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Слова спорного Норонья были в ответ на твит, опубликованный бывшим ректором Свободной школы права Моралесом Лечугой, который заявил, что петиста пропустит поездки, которые он совершил в Лас-Вегас, штат Невада, когда будет одобрено аннулирование его визы.

Столкнувшись с такой иронией, бывший прокурор рекомендовал депутату лучше изменить компас своих судеб, потому что, согласно политической идеологии, он мог бы отдыхать в таких странах, как Никарагуа, Куба или Венесуэла, которым он выразил свою поддержку, несмотря на критику правительств что есть у этих стран.

«Фернандес Норонья пропустит свои поездки (в) Лас-Вегас, если его виза будет отменена, но он может поехать в Никарагуа, Кубу или Венесуэлу, чтобы воспользоваться этими «раями», - написал он.

Noroña fue parte del grupo parlamentario que creó el grupo de amistad con Rusia (Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

23 марта в Палате депутатов была создана группа дружбы Мексика-Россия, что вызвало критику со стороны политиков, поскольку оно произошло в контексте российского вторжения в Украину; хотя, следует напомнить, что это событие было отложено на несколько дней, поскольку в самом начале военные действия привели к просьбе о сдержанности.

Среди членов были законодатели из Движения национального возрождения (Морена), PT, в том числе некоторые из Институционно-революционной партии (PRI).

Однако несколько недель спустя конгрессмен Соединенных Штатов Висенте Гонсалес поделился письмом, которое он направил государственному секретарю Энтони Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, в котором просил отозвать визы мексиканских деятелей, участвовавших в законодательном акте.

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