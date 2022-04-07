Натирут возвращается в Лиму и будет представлен 26 мая

Natiruts только что объявил о новом международном туре, в котором Перу не смогла в рамках своего путешествия. По этой причине 26 мая они выступят в перуанском жокей-клубе Plaza Arena, чтобы восстановить связь со своей аудиторией и хором спеть свои классические произведения, такие как «Я хочу быть счастливым, Тамбем», «Andei Só», «Sorri, Sou Rei», «Me Namora». и среди других хитов.

Его возвращение в нашу страну станет особенным моментом для представления песен из его последнего альбома «Good Vibration — Vol. 1». Он был выпущен в 2021 году, когда группа отметила 25-летие своей карьеры. Следует отметить, что этот материал был микширован Тони Мазерати (работавшим с Бейонсе и Арианой Гранде) и освоен Фелипе Тихауэром. В нем принимают участие Педро Капо, Зигги Марли, Деби Нова, Макако, Ялица Апарисио и многие другие великие художники.

На тему «Todo bien» с пуэрториканцем Педро Капо лидер группы Александр Карло прокомментировал тайм X, что сингл «это больше похоже на мамины объятия для всех, кто думает, что все может стать лучше».

«Многие потеряли близких, и я думаю, что эта песня обладает этой позитивной энергией», - добавил он, отметив, что они очень довольны реакцией людей, которая всегда была в хорошем смысле. «Они поднимают нашу астральную и хорошую атмосферу. Многие люди рассказывали нам об очень эмоциональных переживаниях, связанных с песней, даже у людей с психологическими трудностями, такими как депрессия и кризисы тревоги из-за заключения», - говорит Карло.

25 ЛЕТ УСПЕХА

Натируц имеет более миллиарда просмотров на Youtube. «Группа начинала свою деятельность в Бразилиа под названием Nativus. Он был основан в 1996 году Александром Карло, который в то время был студентом. Он появился на университетском автодроме федеральной столицы и выделялся на местной сцене, пока не появилась возможность записать первый диск в Рио-де-Жанейро. С тех пор история группы пошла по пути, о котором сами участники даже не мечтали. В настоящее время выпущено 9 дисков и три DVD.

«Верность тому, во что мы верим, удерживала нас там все это время», — говорит Александр Карло. «Смелость не следовать моде, чтобы адаптироваться к рыночным проблемам при сочинении песен. Песни должны иметь игривое духовное происхождение. Признание рынка — лишь одно из следствий этого».

БИЛЕТЫ НАТИРУТ

Билеты поступят в продажу на Teleticket с 6 апреля. Они смогут приобрести свои билеты по адресу S/.149, и с 6 по 12 апреля будет действовать скидка 15% при любом способе оплаты и/или акции продлятся.

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