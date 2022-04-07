Министр Алехандро Салас: «Президент Кастильо не собирается уходить в отставку»

Кризисы обострились во время демонстраций, вызванных Рост цен на различные продукты заставил политических деятелей изучать различные решения. Со времени оппозиции в Конгрессе предложение президенту было повторено Педро Кастильо, который он ушел в отставку с предполагаемой целью обеспечения большей стабильности в стране. Хотя эта идея неоднократно высказывалась, исполнительная власть указала, что она не будет частью планов главы государства.

Министр культуры Алехандро Салас, один из представителей кабинета Анибал Торрес, который приехал в Уанкайо для участия в дискуссионных столах, отвечал за сообщение о том, что президент не рассматривал возможность сделать шаг в сторону как бывший Президент Кузчинский сделал это в марте 2018 года. «Ни в коем случае (он не сдастся). Президент Кастильо солиден, президент Кастильо обладает силой демократии, у него есть сила процесса, который избрал его президентом, потому что страна не хотела другого варианта», - сказал министр.

Что касается антиправительственных демонстраций, состоявшихся 5 апреля в историческом центре Лимы, Салас выразил сожаление по поводу того, что расистские высказывания в адрес президента были частью харангов, повторяемых на акции протеста. «Ничто не оправдывает расизм, ничто не оправдывает дискриминацию, ничто не оправдывает жестокое обращение», — заявил глава отдела культуры.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

Через скандального советника президента Даниэля Салаверри было еще раз подтверждено, что Педро Кастильо не намерен уход с поста президента республики. «Любая вероятность того, что президент примет такое решение (уйти с поста), исключена. Совсем наоборот: президент сейчас сосредоточен на оценке своих министров и внесении необходимых изменений», - заявил бывший конгрессмен Фухиморист.

НОВАЯ ПОПЫТКА

После Конгресса дважды предпринимались попытки сместить президента Кастильо. Сначала предложение не обсуждалось, потому что у него не было необходимых голосов для достижения этой стадии. Тем не менее, предложение, внесенное в марте, заставило президента пойти в палату, но он не набрал 87 голосов, необходимых для его выхода. На этот раз конгрессвумен Avanza País Росселли Амуруз подала ходатайство, призывающее президента Педро Кастильо представить его «отставка безотзывная» немедленно «для морального блага нации».

Согласно представленному документу, «он демонстрирует полную неэффективность и безответственность в государственных делах, что в скором времени приводит нас к стагфляции». В нем также подчеркивается существование «различных упущений, которые угрожают национальной экономике, занятости, национальному единству, сельскому хозяйству страны в очень серьезной ситуации, наряду с забастовками важных профсоюзов различных видов экономической деятельности».

Ministro Alejandro Salas: “El presidente Castillo de ninguna manera va a renunciar”

Амуруз также раскритиковал меры, введенные ранее на этой неделе для обездвиживания населения Лимы и Кальяо на один день, отметив, что это решение «вызвало больший хаос, когда рынки, магазины, магазины были полностью закрыты, что нанесло ущерб населению, которое зарабатывает себе на жизнь, чтобы выжить, таким образом демонстрируя пренебрежительное отношение к стране, причиняя убытки, превышающие миллиард подошв».

Документ призван лишь «призвать» президента Кастильо подать свою безотзывную отставку с поста президента. Другими словами, это коммюнике, которое выражает чувство национального представительства, но не требует ответа или выполнения главой государства.

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