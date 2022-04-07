Майя Эрскин заменит Фиби Уоллер-Бридж и сыграет вместе с Дональдом Гловером в сериале «Мистер и миссис Смит»

Сериал «Мистер и миссис Смит» («Мистер и миссис Смит» ) из Prime Video наконец-то нашел Фиби Уоллер-Бридж замена: актриса Майя Эрскин, известная по ролям в фильмах PEN15 и Wine County. Она взяла на себя роль женщины-коллеги Дональда Гловера в предстоящей телевизионной фантастике, которая будет основана на боевике с Брэдом Питтом в главной роли и Анджелина Джоли.

После анонса проекта Уоллер-Бридж отошел в сторону из-за творческих разногласий и позже перешел к работе над другой игрой в рамках сотрудничества, которое он подписал с этой цифровой платформой (той же, на которой размещена его знаменитая комедия Fleabag). Вслед за этой потерей в актерском составе Гловер позже подтвердил, что постановка была в поисках новой звезды, чтобы дать жизнь миссис Смит.

El actor y cantante Donald Glover confirmó que el final de la serie se está escribiendo. (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Эрскин наиболее известен как соавтор, звезда и продюсер PEN15, оригинальной игры Hulu, которая на протяжении двух сезонов номинировалась на премию «Эмми» в нескольких категориях. Другие роли, составляющие ее фильмографию, включают Wine Country (режиссер Эми Полер), Мужчина ищет женщину, Случайный, Скуб! и в будущем его также увидят в Оби-Ване Кеноби, сериале Disney+, посвященном классическому персонажу киносаги «Звездные войны».

Мистер и миссис Смит прыгнут на телевидение

Изначально « Мистер и миссис Смит» — это фильм режиссера Дага Лимана, в котором рассказывается история пары соперничающих шпионов, которые в один прекрасный день выполняют самую сложную из своих задач: убить другого. Брэд Питт и Анджелина Джоли дали жизнь главным героям, Джону и Джейн Смит, которые были женаты пять или шесть лет, но их брак остыл, и они даже не помнят, когда в последний раз увлекательно проводили время. Дуэль до смерти между ними разжигает это пламя любви, которое казалось мертвым, и им придется оценить, действительно ли они готовы отпустить свой роман.

Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron la exitosa película de acción en 2005. (20th Century Fox) Moviestore/Shutterstock

Сюжет перенесут на небольшой экран Дональд Гловер и Франческа Слоан. Недавно актер сообщил, что они пишут конец сезона, поэтому съемки могут начаться в ближайшие месяцы года. Слоан также является шоураннером и участвует в исполнительном производстве вместе с главным героем: Яривом Милченом и Майклом Шефером (Нью-Ридженси); и Дженни Робинс (Wells Street Films).

Когда проект был впервые анонсирован, сообщалось, что Фиби Уоллер-Бридж, известная британская актриса и сценарист, будет частью основного актерского состава. Однако главный герой Fleabag в итоге бросил его и на данный момент работает над другой постановкой для того же стримингового сервиса.

У мистера и миссис Смит пока нет официальной даты релиза в каталоге Prime Video.

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