Аннулирование мандата: оппозиция представила ОАГ позицию против «ложных консультаций» AMLO

QUI17 - QUITO (ECUADOR) - 06/06/04 - Vista general de la inauguraciÛn de la XXXIV Asamblea General de la OrganizaciÛn de Estados Americanos (OEA) realizada la noche de hoy, domingo 6 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. EFE/Guillermo Legaria

В это воскресенье, 10 апреля, состоится Консультативный процесс по аннулированию мандата, который может определить срок пребывания президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (АМЛО) на должность, на которую он был избран; однако члены оппозиции обратились к Организации американских Государствам (ОАГ) следует определить свою позицию до проведения этих консультаций и условия, в которых они будут проводиться.

Ввиду близости этой гражданской деятельности Хесус Самбрано, национальный координатор Партии демократической революции (PRD); Адриана Диас, генеральный секретарь партии; и Анхель Авила, представитель PRD в Национальном избирательном институте (INE) приняли участие в миссии ОАГ в Мексике и изложили свое видение нынешнего контекста в связи с консультацией.

На приеме перредистов присутствовали Фернандо Туэста, глава миссии ОАГ в Мексике; Бренда Сантамария, начальник отдела по наблюдению за выборами Департамента по сотрудничеству и наблюдению за выборами ОАГ; и Йерути Мендес, заместитель главы Миссии иностранных гостей ОАГ в Мексика.

El PRD acudió ante la OEA para presentar su postura respecto a la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía / PRD)

Замбрано Грихалва назвал эту встречу «трансцендентной», так как специалисты по выборам международной организации были заинтересованы в том, чтобы узнать контекст обстоятельств того, что для них является необычным событием.

Лидер Aztec sun подчеркнул важность предоставления этой информации Генеральному совету ОАГ и его президенту Луису Альмагро, чтобы организация имела свою версию «громкого голоса», поскольку они убеждены, что аннулирование мандата является «фарсом».

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, fue a la OEA para llevar quejas del INE y el TEPJF relacionadas a la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

В свою очередь Адриана Диас подчеркнула позицию ПРД в отношении проведения консультаций по аннулированию мандата: «Мы фиксируем все требования в избирательных органах, надеюсь, они представят отчет, прилагаемый к документальному фильму, который мы представили».

Наконец, Анхель Авила объявил, что он представит все избирательные жалобы, поданные партией, а также решения Комиссии по жалобам НИС и Высшей палаты Избирательного трибунала судебной власти Федерации (TEPJF), которые были решены в пользу НДП .

Esperan que sus quejas lleguen hasta Luis Almagro (Foto: EFE / Lenin Nolly) EFE

Он также заявил, что эта партия будет продолжать использовать все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты для осуждения нарушений закона президентом Лопесом Обрадором, должностными лицами, продвигающими так называемую 4T, и руководством Движения возрождения Морены (Морена).

Следует отметить, что Клаудия Шейнбаум, глава правительства Мехико, созвала митинг у памятника революции, чтобы продвигать электрическую реформу, которая обсуждается в комитетах Палаты депутатов; однако во время мероприятия, которое состоялось в районе Табакалера мэрии Куаутемка активисты движения «Национальное возрождение» способствовали осуществлению этого консультативного акта.

В послании в поддержку демократии участия Эпигменио Ибарра отметил Лоренцо Кордову и Чиро Мураяму, членов INE, как предателей демократии за то, что, с их точки зрения, они идут вразрез с упражнениями, которые глава федеральной исполнительной власти проведет в воскресенье.

Аналогичным образом, Марио Дельгадо, национальный президент вишневой партии, заявил, что Мексика в настоящее время борется за суверенитет, поэтому одобрение реформы электроэнергетики и аннулирование мандата станут столпами для устранения «последней лазейки» неолиберализма. Точно так же Габриэла Хименес, знаменосец Морены, сказала, что «в воскресенье мы выйдем сказать AMLO «любовь с любовью платится».

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