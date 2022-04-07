Лидия Качо набросилась на индустрию по делу Саши Сокол: «Земля коррупции и безнаказанности»

Случай издевательств над Сашей Сокол поднял голос разных личностей из мексиканского шоу-бизнеса, так как были те, кто позиционировал себя в пользу певицы, а также те, кто осуждал ее.

Спустя почти месяц после того, как Сокол обнародовала в своих социальных сетях, что подверглась насилию со стороны Луиса де Льяно, 5 апреля она заявила, что готова возбудить дело против печально известного продюсера Televisa в суд.

В этом контексте мексиканская журналистка и активистка Лидия Качо поздравила Сокол за мужество поднять свой голос перед лицом веры общества в то, что слава предлагает защиту, тем самым дискредитируя доносы людей, работающих в этой области.

В треде Twitter он также утверждал, что индустрия развлечений должна моральный и этический долг тысячам жертв сексуального насилия. Он также заявил, что пришло время провести расследование и привлечь Луиса де Льяно к ответственности.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales donde habló del abuso del productor (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

Он также заверил, что виноваты «матери жертв в том, чтобы защитить педерастов от развлечений. Психологический террор, который агрессоры устраивают в отношении детей, заставляет замолчать все», поэтому он заявил, что внимание следует уделять «агрессорам, их праву на правду и на возмещение вреда #NoMasPederastas».

Поэтому он указал, что мужество «общественных деятелей, таких как @SashaSokol или @martinezmau, огромно, потому что общественность дискредитирует их голоса, думая, что слава дает им защиту. В Мексике, стране коррупции и безнаказанности, никто не в безопасности, кроме политиков, в свою очередь. #NoMásPederastas», — заключил Качо.

Это не первый случай, когда журналистка проявляет симпатии к певице, потому что после сообщения, размещенного в аккаунте певицы в Instagram, она заявила, что может рассчитывать на нее: «Положитесь на меня, дорогая Саша. На самом деле, это действия педофила, а не мужество жертвы».

(Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo)

Сокол объявил в ночь на 8 марта, что телевизионный продюсер надругался над ней, когда они были романтически вовлечены. Это откровение произошло после противоречивого интервью Йорди Росадо с Луисом де Льяно, в котором он вспомнил о своих «отношениях», когда певцу было всего 14 лет.

После этого заявления и сообщений о поддержке со стороны мексиканских развлекательных заведений сводная сестра Луиса де Льяно, Сесилия Фуэнтес, пришла его защита, которая сказала, что встревожена и намекнула, что этот вопрос привел к тому, что Де Ллано впал в тяжелую депрессию.

В тексте на TVNotas он просил продюсера о любви, мире и понимании: «Они посадили его в клетку в очень маленьком пространстве, привязанном к якорю, который бросается в бездонное море. И это неверно».

А после заявления, в котором Де Льяно утверждал, что такого насилия не было и не совершал никаких преступлений, бывший Тимбриш выступил с решительным предупреждением 76-летнему продюсеру: «То, что я делал, когда делился правдой, не было намерением забить Луиса камнями. Его забивают камнями за свои действия. Луис: Считать, что вы не действовали безнравственно — это аморально. Увидимся в суде. »

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