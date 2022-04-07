Лига МХ исключила болельщиков во время матча «Толука» против Райадоса

Во время матча Толуки против Райадоса де Монтеррея на турнире Grita México Clausura 2022 Liga MX спортивные власти сообщили, что сняли группу болельщиков из-за их поведения на трибунах стадиона Немесио Диес в Толуке, штат Мехико.

В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, подробно рассказывалось о том, как выполнялись протоколы по отзыву группы фанатов из-за их поведения на трибунах.

В докладе говорится следующее:

«Они снимают 15 болельщиков в Толуке против Райадоса из 4-го тура: Liga MX сообщает, что в предстоящем матче 4-го тура #GritaMéxicoC22 между Толукой и Райадосом 15 человек были сняты со стадиона Немесио Диес. Это сделано для того, чтобы не следовать признакам хорошего поведения, нарушать порядок и мешать другим участникам вечеринки

Выселение было осуществлено элементами государственной общественной безопасности при поддержке частной безопасности и под надзором комиссара Лиги BBVA MX».





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