Жюлен Рементерия выступил против министра внутренних дел и AMLO за отмену мандата

Во время заседания Сената пианист Жюлен Рементерия заявил, что Сенат должен осудить акты нарушения закона в результате актов прозелитизма, совершенных секретарем правительства Аданом Аугусто Лопесом.

На заседании в среду, 6 апреля, оппозиционная коллегия, состоящая из партий Институционно-революционная (PRI), Национальное действие (PAN), Демократическая революция (PRD) и Гражданское движение (MC), попросила обсудить и утвердить доклад Национальной гвардии, чтобы определить, есть ли неправомерное использование государственных ресурсов для принятия мер по полученным результатам.

Это было предложено, потому что сенаторы высказались против действий Адана Аугусто Лопеса и главы Национальной гвардии при использовании самолета этого агентства для поездок в северные штаты.

Рементерия упомянул, что, хотя по докладу следует проголосовать, он заявил, что «есть тема, которую необходимо затронуть». Он показал видеоролик, показывающий фрагменты продвижения отмены мандата, сделанные министром внутренних дел, и некоторые фрагменты выступлений Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Rementería a señalado que el PAN interpondrá denuncias al secretario de Gobernación (fotos: Senadores del PAN / EFE/José Méndez)

Позже он прокомментировал, что нарушение закона было «очевидным», и здесь мы сказали, что собираемся его обеспечить. Они также протестовали против соблюдения этого требования и не делают этого. Давайте не будем защищать незащищенных. '

«Я напоминаю вам о том, что президент много говорил в ходе предвыборной кампании и до сих пор говорит это как чиновник: «Никто выше закона, ничего вне закона». Применяйте эти слова на практике», — сказал пианист.

В заключение он отметил, что такие акты заслуживают осуждения со стороны всего сената. Тем не менее, президент Сената Ольга Санчес Кордеро постоянно указывала на протяжении всего участия Рементерии, что это должно закончиться по истечении ее времени.

Вскоре после этого он опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter фрагмент своего участия в Сенате вместе с сообщением, в котором заявил, что в Морене они «разрушители демократии», и атаковал призыв Санчеса Кордеро.

«Заключите сенатора». «Заключите сенатора». Вот как они реагируют, когда они становятся очевидными, когда вы снимаете маску. Потому что они на самом деле: разрушители демократий, свободы и носители политических и моральных страданий»

La senadora defendió a Adán Augusto López (Foto: Canal del Congreso)

В ответ на эти комментарии сенатор Лусия Трасвинья, сенатор от Национального движения за восстановление (Морена), защитила Аугусто от критики и указала, что» их это не касается».

«То, что делают политические группы, политизируется, потому что в ближайшее время предстоят консультации с гражданами (Отмена мандата)», - утверждал Трасвинья Вальденрат и постановил, что действия, предпринимаемые исполнительной властью в качестве верховного главы вооруженных сил, являются его властью, а не властью Сената.

Аналогичным образом, в последние дни сенатор и координатор коллегии ПАН заявил на пресс-конференции в Сенате, что они сообщит властям министру внутренних дел Адану Аугусто Лопесу, указав, что используются государственные ресурсы.

Следует отметить, что глава Сегоба подвергся критике за то, что он продвигал консультацию по аннулированию мандата в штате Сонора, когда на самом деле он собирался заниматься вопросом реформы электроэнергетики.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



