Джоанна Сан-Мигель и Карлос Карлин задумались о том, чтобы завести роман и завести ребенка вместе

Джоанна Сент-Майкл и Карлос Карлин, который был частью комического сериала Pataclaun, не раз показывали, что они большие друзья. Они познакомились в 1985 году и, хотя сначала химия возникла не сразу, они стали неразлучны с тех пор, как дали жизнь Квеке и Тони в конце девяностых годов.

Когда программа закончилась, все прошли другой курс в своей карьере. Однако судьба всегда объединяла их в таких проектах, как «Chancho amor», «Muerte Cupid», «Puro Cuento» и других. Самая последняя пьеса, в которой они снова соберется, называется «Пока телевидение не разлучит нас».

В этой постановке выдающиеся артисты с большим юмором и изобретательностью ставят под сомнение важность наличия парня или подруги для общества. «Обязательно ли иметь партнера? Романтические отношения важнее дружбы? Хорошо бы у них получилось, если бы стали возлюбленными, как им все говорили?» , говорится в кратком обзоре работы.

И многие последователи задавались вопросом, почему они так и не завязали любовные отношения, учитывая, что оба заявили, что их химия необычна на экранах и за их пределами. Эти домыслы усилились, когда в 2021 году Сан-Мигель оживил фотографию в Instagram, на которой он поцеловался со своим большим другом.

Seguidores de Johanna San Miguel y Carlos Carlín se emocionaron con la foto en Instagram. (Foto: Captura)

ОНИ ПОДНЯЛИ ИДЕЮ БЫТЬ ВМЕСТЕ

Что касается этих слухов, хозяин Esto es Guerra удивил местных жителей и незнакомцев, признавшись, что идея создания отношения с Карлином действительно прошли через ее разум. «У меня была эта идея, и я сказал ему (...) В детстве мы даже говорили о том, чтобы завести ребенка. Я отличная мама», — сказала Йоханна для газеты El Comercio.

Бывший ведущий Wonton Night добавил, что они никогда ни к чему не пришли, потому что в то время ведущий «был не в лучшем состоянии» для начала романа . Однако он также утверждал, что в какой-то момент задумался о том, чтобы завести семью со своим другом. «Да, мне бы понравилось», — добавил актер.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín trabajaron dos años juntos en Pataclaun. Allí afianzaron su amistad. (Foto: Latina TV)

Однако Сан-Мигель размышлял о возможности стать партнером Карлоса Карлина и заверил, что было бы «невозможно», чтобы отношения между ними работали. По его словам, это потому, что у обоих очень разные личности, которые сочетаются друг с другом, но не как любовники.

«Мы выводили глаза, мы заканчивали по воскресеньям. Карлин — отшельник реконтра, думаю, он хочет побыть один до конца жизни с Мистиком и Лейлой (их собаками) и их куклами. В моем случае я хочу найти кого-то, кто лучше всего подходит для меня. Карлин холоднее, я более страстный», - говорит фигура из America TV.

«Если мы решим начать отношения, мы покончим с собой в течение 48 часов. Это любовь-ненависть», — подчеркнул актер. «И они хорошие люди с 48 часами, я думаю, что через полтора часа я вас больше не выдержу. Но я все еще люблю его, я восхищаюсь им, он часть моей семьи, там слишком много любви, уважения, восхищения. Приятно работать и творить с ним», - добавила Йоханна.

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