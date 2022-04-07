JEP инициировала инцидент с неуважением к суду против подразделения национальной защиты из-за предполагаемого отсутствия гарантий для бывших комбатантов

За присвоение транспортного средства, по-видимому, дефектного в схеме безопасности бывшего комбатанта вымершего партизана FARC и не предоставившего ему решения, несмотря на связанную с опекой, Специальная юрисдикция по вопросам мира (JEP) инициировала инцидент с неуважением к директору Отдел национальной защиты (УНП), Альфонсо Кампо Мартинес.

По радио La W они заявили, что в секции непризнания JEP они приняли это решение, поскольку, несмотря на то, что подписавшему мирное соглашение должны быть предоставлены защитные меры, с этим автомобилем, который, как он утверждает, постоянно выходит из строя, он находится под угрозой.

По радио они объяснили, что перед лицом ситуации бывший партизан подал на опеку, и, поскольку УНП до сих пор не решает эту проблему, JEP инициировал инцидент с неуважением к суду, за который Кампос Мартинес должен будет выдать письменные увольнения максимум через пять дней.

В феврале мирный суд подал аналогичный запрос Пасто Алапе, делегату Партии общин в Национальном совете по рекорпорации.

Бывший член покойного секретариата ФАРК осудил недостатки в его схеме безопасности и предупредил о риске для его жизни во время слушаний в Специальной юрисдикции по вопросам мира, состоявшихся в ноябре прошлого года.

На этой встрече член Партии общин представил четкие ситуации, в которых безопасность, обеспечиваемая ему УНП, несколько раз ослаблялась и выявила плохое состояние служебных транспортных средств, предназначенных для их передвижения.

В качестве примера он привел день, когда ему пришлось отправиться в Ла-Гуахиру, где он находился на похоронах бывшего комбатанта и проводил другие мероприятия по социальной и экономической реинтеграции; а затем отправился в Антьокию. «Я совершил экскурсию без полной защиты, потому что УНП одобрила движение водителя только на обычном фургоне».

Он также пояснил, что в некоторых случаях его сопровождающие направлялись на рейсах других авиакомпаний ему самим и что во многих случаях ему приходилось путешествовать в одиночку или с очень небольшим количеством сопровождающих.

Алапе уже не в первый раз предупреждает о своей безопасности. Во время Национального совета по рекорпорации 2021 года он возложил ответственность на национальное правительство в письме, адресованном министру внутренних дел Даниэлю Паласиосу, за то, что может произойти с ним из-за сокращения его схемы безопасности. Письмо было отправлено 28 января 2021 года.

«Я зарегистрировал и возложил на национальное правительство ответственность за риск, связанный с перемещением, без существенного сокращения назначенной мне схемы безопасности», - сказал подписавший мир.

Он настаивал на том, что деятельность, которую он делает, отвечает «обязательствам по экономической и социальной реинтеграции общины». Он подтвердил свою приверженность мирному соглашению, но заявил, что «правительство выполняет свои обязанности в качестве государственного администратора».

Радиостанция также утверждала, что решения JEP связаны с повторными полученными предупреждениями. «Были неоднократные неудачи в реализации мер, которые должны быть даны господину Алапе Ласкарро, чтобы гарантировать его жизнь и целостность, таких как реальная действительность его политических прав», - заявили в JEP.

Он сказал, что ответственность лежит не на схеме, а на правительстве Ивана Дуке, поскольку он внес финансовые коррективы. Для Алапе это означает «ограничение действий и обязательств подписантов в отношении выполнения Соглашения».





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