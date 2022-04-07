«Его беспокоит, что мы думаем иначе»: члены ПАН поддержали Лопеса Рабадана, упомянув об этом «утром»

Сенатор от Партии национального действия (PAN) Кения Лопес Рабадан стал одним из самых сильных противников президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), таким образом, как из верхней палаты, так и из социальной сети, она всегда оставляет ясно свое недовольство заявлениями и действиями президента.

Перед лицом постоянных комментариев и обвинений президент, как обычно, свидетельствовал законодателю во время раздела «Кто есть кто во лжи» Аны Гарсии Вильчис, в котором предположительно фальшивые новости попали в Четвертую трансформацию (IV квартал).

Хотя Лопес Рабадан не хранила молчания и потребовала Табаскеньо, несколько ее товарищей по партии решили поддержать ее и послать ей сообщения поддержки после этого упоминания в Национальном дворце.

В первую очередь национальный лидер сине-белых Марко Кортес поделился своей поддержкой и направил послание Лопесу Обрадору, который, заверил, «нас беспокоит, что мы думаем иначе», а также людям, которые «постоянно показывают ему свою ложь и ошибки». По этой причине он попросил продолжать повышать свой голос в пользу Мексики.

EL líder nacional del partido blanquiazul también se unió a las publicaciones de apoyo (Foto: Twitter)

Сантьяго Крил, вице-президент Палаты депутатов, также выступил с заявлением и заявил, что AMLO «использует власть для поляризации народа Мексики». Кроме того, он потребовал прекратить обвинения и нападения на Лопеса Рабадана и всех его оппонентов.

Со своей стороны, федеральный депутат от округа 4 в Юкатане Сесилия Патрон Лавиада отвергла использование государственных ресурсов для нападения на журналистов и оппонентов, на ситуацию, на которую они указали Лопеса Обрадора. Он также указал, что раздел «Кто есть кто лжи» «является маской авторитаризма Морены».

Бывший кандидат в президенты и на пост губернатора штата Мехико Хосефина Васкес Мота также выступила в знак солидарности со своей коллегой по партии и высказалась в пользу тех, кто стремится защитить окружающую среду от мегапроектов 4Q.

«Моя солидарность с моим коллегой @kenialopezr и гражданскими активистами, которые выступают за наше природное наследие. Я за то, чтобы услышать голоса мексиканцев, которые стремятся защитить окружающую среду, перед лицом экоцида в растяжке 5 из #TrenMaya», - написал он из своего аккаунта в Twitter.

Наконец, Хорхе Ромеро Эррера, координатор коллегии ПАН в Палате депутатов, заявил, что Национальный дворец продолжает преследовать и запугивать оппонентов, ситуацию, которую он назвал «неприемлемой».

Varios de sus compañeros de partido mostraron su solidaridad tras los señalamientos de AMLO (Foto: Twitter)

Эти ответы появились после того, как федеральный президент упомянул во время утренней пресс-конференции 6 апреля отрывок из интервью, которое Кения Лопес дала каналу YouTube, где она продемонстрировала против поезда Майя.

В таком пространстве во главе с Карлосом Алазраки законодатель постановил, что, с ее точки зрения, этот проект является «еще одной прихотью» мексиканского президента, где экосистема, которая включает Мексиканский залив и Карибский бассейн.

«Эти ребята из Морены и правительства Лопеса Обрадора с этой прихотью поезда Майя даже собираются изменить бирюзовую синеву моря, просто посмотрите, насколько смертоносным и вредным может быть невежественное правительство и популистское правительство», - сказал Лопес Рабадан.

Что касается этих утверждений, Лопес Обрадор сказал, что такие прилагательные, как «популист» и «невежественный», являются частью консервативной мысли, потому что, с их точки зрения, эти персонажи предполагают, что «все остальные невежественны, а мы - нет».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: