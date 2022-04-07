Instagram: 3 варианта, которые пользователи должны выбрать, что посмотреть в начале

Foto de archivo del logo de Instagram en la pantalla de un celular. Ago 3, 2017. REUTERS/Thomas White/

Instagram представил несколько дней назад новый инструмент для пользователя могут иметь больший контроль над тем, что они видят в своей ленте. Благодаря этому можно выбрать один из трех различных вариантов просмотра.

1) «Главная» — текущий формат ленты. В этом случае вы увидите комбинацию контента людей и учетных записей, на которые подписан пользователь, классифицированного по алгоритмам, а также другой рекомендуемый контент, который, по мнению системы, может вам понравиться.

По данным компании, люди видят более 90% сообщений своих контактов в алгоритмически классифицированной ленте. Это число меньше половины с хронологической организацией.

В любом случае, те, кто хочет выбрать другую форму организации, смогут это сделать. Затем параметры «Избранное» и «Подписки» добавляются в «Пуск».

2) Избранное показывает записи учетных записей, которые выбирает пользователь, в хронологическом порядке. То есть вы можете выбрать любимые учетные записи, из которых вы не хотите терять контент. В список можно добавить до 50 профилей и внести изменения в любое время.

Записи аккаунтов в списке избранного также будут отображаться выше в главной ленте со значком звездочки.

3) Со своей стороны, Following показывает только сообщения людей, на которых подписан пользователь, и они также расположены в хронологическом порядке.

Как выбрать, как контент будет выглядеть в ленте

Чтобы выбрать один из этих трех вариантов просмотра, необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте Instagram и войдите в систему, если этого не было сделано.

2. В левом верхнем углу нажмите на логотип Instagram

3. Отобразится меню с опциями подачи. Выберите желаемый.

Поскольку это глобальный запуск, о котором было объявлено всего несколько дней назад, возможно, еще не у всех пользователей есть эта опция. В качестве первого шага вам необходимо обновить приложение, и если инструмент еще не появился, ожидайте, что он обязательно будет доступен в следующем обновлении.

El usuario puede elegir entre tres formas de ver el feed

Как работают алгоритмы Instagram

Instagram использует ряд алгоритмов, классификаторов и процессов для персонализации пользовательского опыта. Поэтому, когда вы выбираете опцию отображения по умолчанию, эти системы вмешиваются, чтобы придать больше релевантности тому контенту, который пользователь может счесть релевантным.

Какие критерии учитывают алгоритмы для ранжирования релевантности контента? Как объясняет компания в своем официальном блоге, наиболее важными являются следующие аспекты:

Информация о публикации. Это сигналы о популярности публикации (например, скольким людям понравилось) и о более распространенной информации о самом контенте, такой как дата публикации, продолжительность (если это видео) и указанное место, если таковое имеется.

Данные о человеке, сделавшем публикацию. Принимаются во внимание сигналы, например, время, когда пользователи общались с этим человеком за последние несколько недель.

Активность пользователя. Здесь, например, учитываются «лайки».

История взаимодействия с кем-то. Эти данные используются для оценки интереса, который может быть получен при просмотре публикаций конкретного аккаунта. При этом учитывается уровень и тип взаимодействия с контентом: оставляются ли комментарии, сколько времени вы тратите на публикации в этом профиле и т. Д.

На основе этой информации делается десяток оценок вероятности того, что пользователь будет по-разному взаимодействовать с публикацией.

Чтобы организовать ленту в режиме запуска или по умолчанию, система учитывает, в частности, пять типов взаимодействий: вероятность того, что на публикацию будет потрачено больше времени, что она будет лайкнута, прокомментирована, сохранена и нажата фотография профиля.

Другими словами, чтобы система автоматически фильтровала контент, который может быть наиболее интересен пользователю, пользователь просто должен одним из вышеупомянутых способов показать свою заинтересованность. Таким образом, вы увидите в ленте, пока он установлен в режиме «пуск», что алгоритмы выбирают для пользователя.

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