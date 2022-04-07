Helium награждает криптовалюту пользователями, использующими его сеть
Многомиллионный бизнес «Интернета вещей» (IoT) переживает впечатляющий бум. По оценкам экспертов рынка, в прошлом году более 15 миллиардов евро (примерно 16,5 миллиарда долларов США) было инвестировано в подключение повседневных объектов к Интернету и друг с другом.
Newsroom Infobae
7 апрель 2022
Un nodo (hotspot) de la red Helium, frente a un mapa de la cobertura europea del proveedor de "Internet de las cosas". Foto: Christoph Dernbach/dpa