«Тот, кто думает, что он король»: Дениз Дрессер вспыхнула против AMLO за критику министров SCJN

Политолог и писатель Дениз Дрессер выступила против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) за упреки позиция Верховного суда министров нации (SCJN) перед реформой электроэнергетики.

Во время своей утренней пресс-конференции из Национального дворца федеральный президент раскритиковал министров Суда за то, что они сосредоточились на юридических основаниях и не «углублялись» в определении конституционности Реформации.

AMLO заявила, что министры должны учитывать, что реформа электроэнергетики Энрике Пенья Ньето была одобрена с помощью взяток (правительство Мексики/YouTube)

В своем участии глава исполнительной власти указал, что министры должны учитывать, что реформа электроэнергетики Энрике Пенья Ньето была одобрена с взятками законодателям, не проводя «тщательного обсуждения».

«(Министры) - это существа из другого мира, что эта реформа была одобрена взятками и что идет суд над директором Pemex (Эмилио Лозойя), который признался, что давал взятки законодателям, чтобы пройти энергетическую реформу», - сказал он.

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

И добавил: «Может ли сила компаний больше? И что они не приходят ко мне, что закон есть закон, что они не приходят ко мне с той историей, что закон закон, будет доказано, являются ли они адвокатами, защищающими общественные интересы, или работодателями, бизнес-юристами».

В ответ на свое заявление политолог напомнила, что человек, который не придает значения закону, - это он, поскольку он «нарушает его каждый день»; в своем послании она сожалеет, что своими заявлениями президент Лопес Обрадор хочет верить в себя королем, но на самом деле он «неоприст» ».

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@raultortolero1)

До его публикации реакция пользователей Интернета не заставила себя долго ждать, поскольку некоторые пользователи сожалели о том, что власть не уважает Конституцию или институты.

«Очень серьезно, его намерение ясно, захватить ВСЕ: электрическую монополию, управляемую государством; избирательную систему, где он все решает, чтобы увеличить свою концентрацию власти. Если вы не беспокоитесь, вы не обращаете внимания», «И что они не приходят ко мне с историей о том, что демократия - это демократия»: AMLO 2024», и «Тот, кто поклялся в своем положении соблюдать Конституцию и законы, которые вытекают из нее», были одними из ответов.

Cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Как и Дениз Дрессер, пользователи сети и оппозиционные деятели бросились против президента Лопеса Обрадора за заявления, сделанные во время его традиционного утра.

Так было в случае с бывшим президентом Мексики Фелипе Кальдероном Инохосой, который сравнил слова, которые глава исполнительной власти дал, когда он пришел к власти в 2018 году, с теми, которые он сказал в среду: «Я протестую против сохранения и обеспечения соблюдения Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов и законов, которые исходят из этого.»: Лопес Обрадор, 2018. «И не говорите мне, что закон есть закон: Лопес Обрадор, 2022».

Cibernautas se lanzaron en contra de López Obrador por las declaraciones dadas durante su mañanera (Foto: Twitter/@lpazosp)

В то время как сенатор от Партии национального действия (PAN) Лилли Теллез поделилась цитатой и добавила: «Слова президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сегодня, 6 апреля 2022 года, на официальной церемонии в Национальном дворце».

Между тем журналист Паскаль Бельтран дель Рио заявил, что его не удивляют слова президента, поскольку для AMLO закон никогда не был законом, а «тем, что он говорит». «Лучше бы мне не протестовать, чтобы соблюдать и исполнять закон. Что это за аберрация, он бы сказал», - добавил он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: