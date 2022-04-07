Хакеры стремятся распространять дезинформацию и фейковые видео из Украины в Facebook

PARIS, FRANCE - OCTOBER 28: In this photo illustration, the Facebook logo is displayed on the screen of an iPhone in front of a Meta logo on October 28, 2021 in Paris, France. This October 28, during the Facebook Connect virtual conference, Mark Zuckerberg announced the name change of Facebook, believing that the term Facebook was too closely linked to that of the platform of the same name, launched in 2004. It is now official, the Facebook company changes its name and becomes Meta. (Photo illustration by Chesnot/Getty Images)

Группа киберпреступников пыталась взломать аккаунты украинских военнослужащих в Facebook и опубликовала видео, призывающие украинскую армию сдаться, согласно сообщениям Meta, материнской компании Facebook.

Согласно проведенному исследованию, эта кампания была проведена группой, известной как UNC1151, которая была связана с правительством Беларуси.

В февральском обновлении безопасности от Meta была определена деятельность этой группы, получившей название «писателя-призрака» или «писателя-призрака». С тех пор группа пыталась скомпрометировать «десятки» других счетов, хотя она добилась успеха лишь в нескольких случаях.

Эти злоумышленники используют фишинг, чтобы побудить своих жертв переходить по ссылкам, которые ведут на вредоносные сайты для кражи их паролей.

Киберпреступники могли публиковать видео с фальшивыми сообщениями, которые, по-видимому, исходили от затронутых учетных записей, но Мета заявила, что больше не позволяет делиться этим контентом.

«Эти опасные субъекты не собираются сдаваться», — заявил на пресс-конференции Натаниэль Глейхер, глава отдела политики безопасности Facebook. «И они все чаще склонны сочетать разные подходы», - добавил он.

Помимо вышеупомянутых атак, в отчете компании также подробно рассказывается о ряде других действий, предпринятых пророссийскими субъектами. Мета даже утверждала, что группа пыталась организовать акцию протеста против польского правительства в Варшаве, хотя мероприятие и аккаунт, на котором она была создана, были быстро отключены.

Платформа должна бороться не только с классическими кампаниями по дезинформации, проводимыми сетями с помощью поддельных учетных записей, но и с другими тактиками, такими как моббинг или преследование.

Gente espera para ser evacuada desde el pueblo de Derhachi, fuertemente bombardeado, en las afueras de Járkov, en medio de la ofensiva de Rusia, en Ucrania. 6 de abril, 2022. REUTERS/Thomas Peter REUTERS

200 учетных записей были удалены в России

Meta уничтожила сеть из 200 учетных записей в России за массовые ложные сообщения в основном против украинских и российских граждан.

Сеть работала с фальшивыми, дублирующимися и подлинными учетными записями, поведение которых было обнаружено автоматическими системами платформы. Компания указывает в своем отчете, что массовая отчетность активизировалась в середине февраля, непосредственно перед вторжением в Украину.

Что касается фальшивого поведения, распространяемого скоординированным образом, компания удалила относительно «небольшую» сеть, которая использовала поддельные аккаунты (27 аккаунтов Facebook и четыре аккаунта в Instagram, хотя она также присутствовала на других платформах) для атак на пользователей в Украине, где она действовала вместе с Россией.

Meta связывает эту сеть с другой, ликвидированной два года назад из России, украинского региона Донбасса и Крыма.

Технологическая компания также обновила свои акции в Украине. В связи с этим он подчеркнул, что были попытки вернуться на платформу со стороны государственных и негосударственных субъектов, ранее удаленных с нее, в дополнение к спам-сетям, которые используют обманную тактику для монетизации внимания общественности к продолжающейся войне.

кибершпионаж

В свою очередь, Meta обнаружила две кампании кибершпионажа в Иране, одна из которых была нацелена на ключевые отрасли и инфраструктуры в таких отраслях, как энергетика, телекоммуникации, морская логистика или информационные технологии; и в Азербайджане — против гражданского общества и управляемая Министерством внутренних дел.

В Южной Америке компания прервала операции по скоординированному недостоверному поведению в Бразилии, Коста-Рике и Сальвадоре.

С другой стороны, на Филиппинах была удалена сеть, ответственная за закрытие веб-сайтов и нанесение им ущерба, а также десятки тысяч учетных записей, страниц и групп по всему миру за развертывание спам-кампании с целью монетизации внимания людей к предстоящим выборам в стране.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:











