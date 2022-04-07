Хакеры стремятся распространять дезинформацию и фейковые видео из Украины в Facebook

Группа киберпреступников пыталась взломать аккаунты украинских военнослужащих в Facebook и опубликовала видео, призывающие украинскую армию сдаться, согласно сообщениям Meta, материнской компании Facebook.
Согласно проведенному исследованию, эта кампания была проведена группой, известной как UNC1151, которая была связана с правительством Беларуси.
В февральском обновлении безопасности от Meta была определена деятельность этой группы, получившей название «писателя-призрака» или «писателя-призрака». С тех пор группа пыталась скомпрометировать «десятки» других счетов, хотя она добилась успеха лишь в нескольких случаях.
Эти злоумышленники используют фишинг, чтобы побудить своих жертв переходить по ссылкам, которые ведут на вредоносные сайты для кражи их паролей.
Киберпреступники могли публиковать видео с фальшивыми сообщениями, которые, по-видимому, исходили от затронутых учетных записей, но Мета заявила, что больше не позволяет делиться этим контентом.
«Эти опасные субъекты не собираются сдаваться», — заявил на пресс-конференции Натаниэль Глейхер, глава отдела политики безопасности Facebook. «И они все чаще склонны сочетать разные подходы», - добавил он.
Помимо вышеупомянутых атак, в отчете компании также подробно рассказывается о ряде других действий, предпринятых пророссийскими субъектами. Мета даже утверждала, что группа пыталась организовать акцию протеста против польского правительства в Варшаве, хотя мероприятие и аккаунт, на котором она была создана, были быстро отключены.
Платформа должна бороться не только с классическими кампаниями по дезинформации, проводимыми сетями с помощью поддельных учетных записей, но и с другими тактиками, такими как моббинг или преследование.
200 учетных записей были удалены в России
Meta уничтожила сеть из 200 учетных записей в России за массовые ложные сообщения в основном против украинских и российских граждан.
Сеть работала с фальшивыми, дублирующимися и подлинными учетными записями, поведение которых было обнаружено автоматическими системами платформы. Компания указывает в своем отчете, что массовая отчетность активизировалась в середине февраля, непосредственно перед вторжением в Украину.
Что касается фальшивого поведения, распространяемого скоординированным образом, компания удалила относительно «небольшую» сеть, которая использовала поддельные аккаунты (27 аккаунтов Facebook и четыре аккаунта в Instagram, хотя она также присутствовала на других платформах) для атак на пользователей в Украине, где она действовала вместе с Россией.
Meta связывает эту сеть с другой, ликвидированной два года назад из России, украинского региона Донбасса и Крыма.
Технологическая компания также обновила свои акции в Украине. В связи с этим он подчеркнул, что были попытки вернуться на платформу со стороны государственных и негосударственных субъектов, ранее удаленных с нее, в дополнение к спам-сетям, которые используют обманную тактику для монетизации внимания общественности к продолжающейся войне.
кибершпионаж
В свою очередь, Meta обнаружила две кампании кибершпионажа в Иране, одна из которых была нацелена на ключевые отрасли и инфраструктуры в таких отраслях, как энергетика, телекоммуникации, морская логистика или информационные технологии; и в Азербайджане — против гражданского общества и управляемая Министерством внутренних дел.
В Южной Америке компания прервала операции по скоординированному недостоверному поведению в Бразилии, Коста-Рике и Сальвадоре.
С другой стороны, на Филиппинах была удалена сеть, ответственная за закрытие веб-сайтов и нанесение им ущерба, а также десятки тысяч учетных записей, страниц и групп по всему миру за развертывание спам-кампании с целью монетизации внимания людей к предстоящим выборам в стране.
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