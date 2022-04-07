Губернатор Сантандера объявил судебный иск против депутата за то, что назвал его «парако и коррумпированным»

В четверг, 7 апреля, губернатор Сантандера Маурисио Агилар объявил, что возбудит судебное разбирательство против депутата этого департамента на северо-востоке Колумбии Ферли Сьерры, который был решительным критиком своей администрации после того, как назвал ее «парако и коррумпированной» и принадлежал к «преступнику» клан».

Это было подтверждено губернатором Агиларом в заявлении, в котором он подробно рассказал, что иск о причинении вреда и клевете будет рассматриваться юридической фирмой «De la Esprella Lawyers Enterprise», с помощью которой он стремится «защитить» свою честь и честь своей семьи, и заверил, что не будет вступать в дебаты, «где нет места для разума или аргументов; только есть место фактическим виртуальным путям».

«Я должен быть убит парако и коррумпированным кланом Агилар, к которому принадлежит Маурисио Агилар, потому что с их гнилыми контрольными органами они не смогут заставить замолчать голоса Сантандера, который хочет, чтобы его преступный клан ушел и перестал кровоточить этот департамент», - заявил депутат Сьерра в своем Twitter , что привело к тому, что он наложил этот иск.

«Систематическая одержимость депутата - который превратил свое общественное достоинство в передвижной цирк, чтобы осудить общественные дебаты, политический контроль, противоречие и различия, необходимые в демократии, - против моей человечности, человечности моей семьи и моей правительственной команды, заставляет меня ратифицировать, что, несмотря на их преследования, жестокое обращение, оскорбления, которые он совершает, особенно в отношении женщин из моего кабинета, которые я отвергаю и осуждаю, я не собираюсь спускаться в грязь там, где он переложил свою ответственность», - сказал президент.

Он также предложил заместителю Сьерре, с которым у него было несколько юридических споров, выполнять свои обязанности «без словесной агрессии» и предлагать действия, которые приносят пользу сантандерцам, а не «плагиатом проектов из других ведомств», и утверждал, что то, что делал чиновник, было «уничтожением и поджогом, но в условия предложения и конструкции трещины».

«Отец клана, заключенный в тюрьму парако. Брата посадили в тюрьму за коррупцию, и теперь они приводят Де ла Эсприэллу, чтобы попытаться прикрыть солнце пальцем. Сейчас они возмущены тем, что называют их кланом парако, но когда отец вступил в союз с центральным боливарским блоком самообороны, они ничего не сказали», - заявил депутат через свой аккаунт в Twitter, зная, что против него будет возбужден судебный иск.

В этой связи он указал, что у него «отчаялся» губернатор, которому он указал, что против него применяется преступление оскорбления и клеветы, утверждая, что он никогда не занимался плагиатом проектов, как указывает Агилар в заявлении, подтверждая, что президент якобы принадлежал к «парако и коррумпированный» клан и напоминая ему о судьбе папы и брата.

Это не первый случай, когда депутат и президент Сантандера обостряет свои споры в суды, в прошлом году Ферли Сьерра объявил, что возбудит судебный иск против губернатора Сантандера Маурисио Агилара за предполагаемое нарушение мер биобезопасности во время празднования его дни рождения в резиденции губернаторства.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: