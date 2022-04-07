Федерико Гутьеррес встретился с Советом Национальной гильдии: «Мы дадим гарантию того, что страна может продолжать расти»

Кандидат в президенты от сборной Колумбии Федерико Гутьеррес встретился с Советом Национальной гильдии в среду днем. По словам президента Национальной федерации торговцев (Феналко) Хайме Альберто Кабаля, он является первым кандидатом, принявшим встречу с лидерами производственного сектора Колумбии.

На этой встрече у них была возможность выслушать предложения Фицо, который утром утром представил общественности свой правительственный план 6 апреля, и представить свои опасения по поводу страны: создание рабочих мест, структурные реформы, борьба с коррупцией, среди других вопросов.

По словам Кабала, профсоюзы нашли большое совпадение с идеей страны, предложенной им бывшим мэром Медельина. Среди них он отметил предложения по экономической и социальной государственной политике, которые отклоняются от идеи интервенционистского государства.

Со своей стороны, кандидат Федерико Гутьеррес в конце встречи заявил, что «все обсуждения, которые мы провели сегодня, являются фундаментальными и должны проходить в рамках демократии и свобод, которые являются первыми, которые мы должны защищать. В условиях демократии и свобод страна будет продолжать расти в экономическом, социальном плане и сокращать социальные разрывы».

Фицо воспользовался случаем, чтобы бросить больше пулл в своего сильнейшего конкурента в гонке на пост президента, кандидата от Исторического пакта Густаво Петро. Он сказал, что центральная дискуссия лежит не между конфликтами двух людей, а между двумя диаметрально противоположными экономическими, социальными и политическими моделями.

Кроме того, кандидат бросил кривую на тему использования частных пенсионных фондов для выплаты пособий тем, кто сейчас не имеет пособий, вопрос, который вызывал споры в кампании Petro.

Кандидат также предположил, что сейчас не время брать деньги у Колумбии, а продолжать инвестировать в страну; особенно, учитывая изменение тенденции, которая благоприятствовала бы ему в опросах.

Интересно, что когда журналист спросил Гутьерреса о том, как он будет бороться с отсутствием продовольственной безопасности в стране, которая усилилась в связи с пандемией и ростом цен на продукты, он предложил решение, которое обычно не сочетается с государствами, не вмешивающимися в дела.

В дополнение к созданию панкогерных культур, укреплению дорожной инфраструктуры и превращению страны в производителя сельскохозяйственных ресурсов, который удовлетворяет потребности Латинской Америки в непредвиденных обстоятельствах, таких как нынешний - что основной производитель удобрений подвергается вторжению, - он предположил, что «должен быть вопрос прямой срочной субсидии семьям, наиболее уязвимым в стране».

Кандидат от группы по Колумбии заверил, что его правительственная программа более безопасна для производственного сектора.

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