Одиннадцать трупов были найдены в гараже в городе Гостомель

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A police investigator works with bodies of civilians, collected from streets to local cemetery, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 6, 2022. REUTERS/Oleg Pereverzev

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что одиннадцать трупов были найдены в гараже в Гостомеле, недалеко от Киева, столицы Украины.

«В Гостомеле, недалеко от Бучи, в одном из гаражей на Святопокровской улице полиция обнаружила погибших одиннадцать мирных жителей. Местные жители говорят, что снайперы расстреливали людей, а затем поместили мертвых в гараж», - сообщил Аваков в своем аккаунте в Facebook, как сообщает украинская ежедневная газета «Украинская правда».

Гостомель, расположенный к северо-западу от столицы Украины Киева, с аэродромом в окрестностях, подвергался горячим спорам с самого начала войны. Несколько дней назад украинские войска восстановили контроль над этим городом и соседними городами Буча и Ирпень.

Глава военной администрации Гостомеля Тарас Думенко заявил во вторник, что после 35 дней оккупации российскими войсками этого города Киевской области более 400 человек пропали без вести, сообщает украинская пресса.

Los lugareños dicen que los francotiradores dispararon a la gente y luego escondieron los muertos REUTERS

Кроме того, в ночь на среду Киевская государственная администрация сообщила, что в городе снова слышны зенитные тревоги. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» , сообщил в своем заявлении в Telegram его Администрации, сообщает агентство Укринформ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САНКЦИИ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к более широким и «действительно болезненным» санкциям против России в среду перед лицом новых пакетов, введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом.

«Западные страны объявили о новом пакете санкций против России. Блокируются новые инвестиции, применяются ограничения в отношении нескольких банков в России, добавляются личные санкции, а также другие ограничения. Этот пакет выглядит эффектно. Но этого недостаточно», - сказал Зеленский в своем выступлении, говорится в заявлении на официальном сайте президента.

Таким образом, он вновь заявил, что Украина будет продолжать «настаивать на полной блокаде российской банковской системы», что препятствует ее движению в международных финансах, а также покупке твердой нефти в западном демократическом мире.

«Эмбарго на поставки российской нефти будет введено в действие в любом случае. Формат будет найден. Вопрос только в том, сколько еще украинских мужчин и женщин успеют убить российских военных, чтобы вы, некоторые политики - а мы вас знаем - могли где-то сделать небольшое определение», - сказал он.

По его мнению, «если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет поставок оружия», то, что украинский президент подчеркнул, что нужно стране, это «будет рассматриваться Россией как разрешение». «Разрешение идти дальше», - добавил он.

(С информацией от Europa Press)

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