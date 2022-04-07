Конгресс: они пытаются бросить вызов Анибалу Торрес из-за гибели людей во время протестов и неудавшегося комендантского часа

Приближается конец правления премьер-министра Анибала Торреса в правительстве Педро Кастильо. В дополнение к слухам об отставке их министров и желании советников президента реструктурировать кабинет, следует добавить, что Конгресс Республики уже имеет в виду насильственные предложения, которые имели место в различных части страны.

Как объявил Банк народных действий в своих социальных сетях, эта парламентская группа уже собирает подписи для подачи ходатайства интерпелляция против главы Совета министров Анибала Торреса, которую продвигает законодатель Элвис Вергара.

Согласно опубликованному документу, партия lampa просит премьер-министра ответить на меры, принятые исполнительной властью в последние дни после нескольких социальные конфликты вспыхнули после остановки перевозчиков и других демонстраций.

По этой причине они просят своих коллег в Конгрессе присоединиться к инициативе и подписать письмо, чтобы Торрес был вызван на пленарное заседание для ответа на интерпелаторное заявление. Вопросы касаются заявлений министра обороны Хосе Гавидиа, их встречи в Уанкайо с лидерами из разных секторов и комендантского часа, который был объявлен 5 апреля прошлого года.

«Необходимо, чтобы председатель Совета министров Анибал Торрес Васкес присутствовал на пленарном заседании, чтобы объяснить, каковы были правовые основания для принятия этой радикальной меры, и разъяснить, использовалась ли эта мера для подавления народных демонстраций, потому что, как и те, кто подписав это предложение, мы считаем, что объявление чрезвычайного положения в ночное время является явным репрессией против народа», - говорится в документе.

Bancada de Acción Popular.

Со своей стороны, разгруппированный парламентарий Флор Пабло объявила, что вскоре представит ходатайство о интерпелляции в отношении главы Совета министров из-за смертей, произошедших во время демонстраций во внутренних районах страны в результате повышения цен.

«Мы подадим ходатайство об интерпелляции премьер-министру Анибалу Торресу. Кризис продолжается, и сегодня он влечет за собой травмы и смерть соотечественника в Ике, Йони Кинто, семье которого я выражаю свои соболезнования. Присутствие министров на каждой территории необходимо для достижения соглашений и восстановления общественного порядка в первую очередь», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

«Граждане имеют полное право протестовать мирно, но насилие нельзя терпеть в условиях демократии. Мы не можем допустить еще одной смерти», - добавил он в своем аккаунте в Twitter.

Twitter de Flor Pablo.

КРИЗИС В КАБИНЕТЕ ТОР

Даниэль Салаверри, советник президента Кастильо, подтвердил, что «есть министры, которые доступные позиции». «Не могу вас уверить, сколько их там. Я не уполномочен вдаваться в подробности, я очень уважителен», - сказал он из-за пределов Дворца правительства.

Хотя он не хотел называть имена, Салаверри сообщил, что ждет, когда глава государства объявит об изменениях в кабинете министров. «Я ожидаю, что президент объявит о некоторых изменениях в ближайшие несколько часов или завтра. Но что будут изменения, я надеюсь, что они будут», - продолжил он.

В этом смысле он намекнул, что президент должен отстранить от должности министров транспорта и сельского хозяйства Николаса Бустаманте и Оскара Зеа соответственно, поскольку они не смогли управлять или контролировать протесты на национальном уровне, а также главу жилищного портфеля Гейнера Альварадо, который не реализовал планы, изложенные в его секторе.

«Население заставило их почувствовать это не только вчера, но и в последние месяцы. Люди хотят перемен в секторе здравоохранения, в транспортном секторе, в жилищном секторе. Нам нужны министры, которые понимают эту проблему и должны приступить к реализации планов, потому что они существуют. К сожалению, у президента не было команды, которая помогла бы ему продвинуть страну вперед», - сказал он.

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