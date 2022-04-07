Конгресс Кинтана-Роо запретил получать прибыль от диких животных на дорогах общего пользования

Конгресс штата Кинтана-Роо единогласно запретил выставку и обращение с дикими животными на дорогах общего пользования в среду.

Набрав 18 голосов за, местные депутаты установили, что людям или компаниям больше не будет разрешено взимать с туристов на улицах плату за прикосновение, ношение и фотографирование с экзотическими животными.

Это было сделано путем внесения поправок в Закон об экологической ответственности штата Кинтана-Роо; Закон об экологическом балансе и защите местной окружающей среды и добавление раздела III к статье 179 Уголовного кодекса штата.

(Foto: Facebook/BeAnimalHeroes)

Стоит отметить, что для этих изменений общественные организации ANIMAL HEROES и PETA Latino работали вместе с депутатом Партии зеленых экологов Мексики (PVEM) Тиарой Шелеске де Ариньо. Оба отметили, что теперь им будет известно о публикации этих изменений в Официальном государственном журнале (POE), чтобы обеспечить его действие.

«Сегодня мы празднуем это большое достижение для животных. В наших социальных сетях мы часто получаем сообщения о жестоком обращении с животными, которых эксплуатируют в штате Кинтана-Роо, чтобы туристы могли фотографировать их или жить с ними, как с игрушками. Этот закон пока положит конец этому на дорогах общего пользования, и в ANIMAL HEROES мы продолжим работу, чтобы положить конец всем видам жестокого обращения с животными», - заявил генеральный директор НПО Антонио Франюти.

(Foto: Facebook/BeAnimalHeroes)



