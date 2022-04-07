Coldplay подтверждает свой второй концерт в Перу и меняет дату первого концерта

Coldplay performs at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, February 15, 2022. REUTERS/Christopher Pike

Coldplay подтвердила в середине декабря 2021 года, что в рамках своего мирового тура «Music of the Spheres» Перу выступит в следующем месяце Сентябрь 2022 года на эспланаде Национального стадиона.

Группа во главе с Крисом Мартином сумела сделать SOLD OUT в первые часы продажи билетов, и по просьбе своих поклонников 7 апреля вторая дата концерта в Лиме была подтверждена на среду, 14 сентября.

Английская группа была одной из первых международных групп, включивших Перу в свой список стран, чтобы порадовать своих поклонников живым концертом. До сих пор не было предоставлено никаких дополнительных сведений о том, когда начнется продажа билетов или их стоимость.

В КАКУЮ ДАТУ БЫЛ ИЗМЕНЕН ВАШ ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ?

Через официальный Instagram Peruconcerts было объявлено, что первое шоу Coldplay состоится во вторник, 13 сентября, изменив дату, поскольку оно было запланировано на вторник 20 того же месяца.

Coldplay anuncia segundo show en Lima. (Foto: Instagram)

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